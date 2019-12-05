Sivas’ta 3 kilo 155 gram esrar ele geçirildi

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Sivas’ta İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda 3 kilo 155 çeşitli türlerde esrar maddesi ele getirildi.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından geçtiğimiz hafta il genelinde düzenlenen operasyon ve denetimlerde; 21 Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kaçakçılığı, 54 Sigara Kaçakçılığı, 3 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet ve 4 Göçmen Kaçakçılığı tespit edildi. 3 kilo 155 gram çeşitli türlerde esrar maddesi, 20 gram skunk, 13 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 11 bin 060 paket bandrolsüz kaçak sigara, 12 şişe bandrolsüz içki, 2 adet dedektör, 2 adet metal obje, ve 2 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. 87 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

SİVAS 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:01

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