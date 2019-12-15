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Ali Koç: “Şampiyon olacağımıza inanıyoruz”

İHA

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 31 yenildikleri Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Evet sorunlarımız var, sıkıntılarımız var. Farkındayız. Gerekli tedbirleri alacağız. Ligin bu aşamasında bu kapatılmayacak bir fark değil. Biz şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Oyuncularla konuştum" dedi.

Ali Koç: “Şampiyon olacağımıza inanıyoruz”

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 31 yenildikleri Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Evet sorunlarımız var, sıkıntılarımız var. Farkındayız. Gerekli tedbirleri alacağız. Ligin bu aşamasında bu kapatılmayacak bir fark değil. Biz şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Oyuncularla konuştum” dedi.
Maçın ardından stadyum çıkışınca basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, halen şampiyon olabileceklerini söyledi.
Koç, deplasmanda sıkıntılarının olduğunu belirterek, “Bizim deplasman sıkıntımız var. Kendi sahasında bambaşka bir Fenerbahçe, deplasmanda bam başka Fenerbahçe var. Bugün maç çok rahat 21'den 22 de olabilirdi. 21'den sonra Sivasspor paniklemeye başladı. Ama 41'de olabilirdi. Kontra atakları vardı. Evet sorunlarımız var, sıkıntılarımız var. Sorunlarımızın da farkındayız. Gerekli tedbirleri alacağız. Şampiyonluk yolunda bir darbe daha yedik. Ligin şu aşamasında bu kapatılmayacak bir fark değil. Biz şampiyon olacağımıza halen inanıyoruz. Oyuncularla konuştum. Onlarla nasıl bu noktaya geldiysek yine onlarla buradan çıkacağız. Saçma sapan 67 puan kaybetmeseydik buradaki verdiğimiz 3 puanı normal karşılayabilirdik. Ama 3 puan verme lüksümüz yoktu. Bu yıl hiç alışık olmadığımız bir puanlama açısından enteresan bir lig oluyor” dedi.

“Gerekli tedbirleri alacağız”
Tedbirler alacakları söyleyen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, “Radikal de olsa biz gerekli tedbirleri alacağız. Benim en çok üzüldüğüm konu oyuncularımızın sakatlıkları. Sadık'a çok üzüldük bugün. Durup dururken sakatlandı. Yarın belli olacak ama dizi iyi durmuyor. İnşallah minimum tahribatla bunu atlatırız. Görünen o ki baya bir süre oynayamayacak. Diğer taraftan maçlarda olmayan yumuşak doku sakatlığı dediğimiz darbelere bağlı olmayan sakatlıklardan bu sene çok çektik. Demek ki biz bir şeyi yanlış yapıyoruz. Bunu da acil bir şekilde düzeltmemiz gerekiyor. Miha Zajc ağır sakatlandı. Hasan Ali'ninde sakatlığı nüksetti. O da bizimle olmayacak” ifadesini kullandı.

“Ben inceledim, oyuncu da hak ettiğini söylüyor”
Maçta kart gören oyuncularla ilgili ise Koç, şunları söyledi:
“Ozan Tufan kırmızı kart gördü, o cezasını hafta içi çekecek. Garry Rodrigues haklı bir şekilde kırmızı kart gördü. Ben inceledim, oyuncu da hak ettiğini söylüyor. Ozan'ın pozisyonuna gelince, Ozan bu takımın kaptanlığını yapmış birisi. Kendine hakim olması gerekirdi ama onunda 4. hakemle yaşadığı diyalog nedeniyle kart gördü. Ozan'a bir nebze hak veriyorum ama tasvip etmiyorum. Sonuçta kulübün liderlerinden birisi. Dediğim gibi biz şampiyon olacağız, kaybedilmiş hiç bir şey yok. Tek sevindiğim konu bu kayıpların erken gelmesi. Alacağımız tedbirlerle bu sorunları gidereceğiz.”

“Sivasspor kazanmayı hak etti”
Başkan Koç, “Fenerbahçe'nin hakem hatalarını etkilemeye yönelik görüşmeler yaptığınız yönünde iddialar var. Bugünkü hakem kararlarında bunun etkisinin olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Bugün hakemin iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum. Bir şeye takılacaksam Ozan'a çok faul yapıldı. O pozisyonlarda sarı kart çıkmadı. Kaybettiğimiz bir maç sonrası gündem değiştirme noktasında olmak istemiyorum ama bu bizimle yapılan algı operasyonları 'yok efendim niye buluşmuşlar, yok efendim yüzde 30 yüzde 40 Fenerbahçe işi' gibi konuşmalar var. Bunlar için ağır söyleyeceklerim var. Bu konu sabrımızı taşıran noktaya geldi. Bazı başkan seviyesindeki söylemler var. Ama bunun yeri burası değil. Burada maç kaybettik. Kesinlikle burada 3 puan kaybını ve nispeten oynanmış kötü futbolu kamufle edecek açıklamalarda bulunmayacağım. Biz bugün kötü oynadık, kaybetmeyi hak ettik, Sivasspor kazanmayı hak etti. Onları da tebrik ediyorum” cevabını verdi.

“Rıza Hocayı severim”
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç son olarak, DG Sivasspor soyunma odasına giderek teknik direktör Rıza Çalımbay’ı tebrik ettiğini söyleyerek, “Ben Ertuğrul Sağlam Kayserispor'u çalıştırırken onu da tebrik etmişti. Rıza Hocayı severim. Kardeşi Kemal'le de eski bir dostluğumuz var imkanım olsa maçtan önce giderdim. Hem tebrik etmeye gittim hem de öyle bir elini sıkayım dedim” şeklinde konuştu.

SİVAS

15 Aralık 2019 Pazar

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