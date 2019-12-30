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Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde 17 yaşındaki genç, annesine şiddet uygulayan babasını bıçakladı.

Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Selamet Mahallesinde gerçekleşti. 17 yaşındaki F.A., annesi ile tartışan ve annesine şiddet uygulayan babası M.A.’ya engel olmak isterken babasını karın kısmından bıçakla yaraladı. Yıldızeli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan M.A.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olaydan sonra polis tarafından gözaltına alınan F.A. bıçakladığı babası da kendisinden şikayetçi olmayınca, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

SİVAS 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:16

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