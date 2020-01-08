Gölova’da trafik kazası 2 yaralı

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Sivas’ın Gölova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas’ın Gölova ilçesi D100 karayolu üzerinde meydana geldi. Kazada, R. B. yönetimindeki 58 SE 843 plakalı traktör Yukarıtepecik köyü yol ayrımı yakınlarında karşı yönden gelen F. Ka. yönetimindeki 34 AAD 923 plaka otomobil ile çarpıştı.

Kazada yaralanan Traktörü ve Otomobil sürücüsü, kaldırıldıkları Gölova Devlet Hastanesinde yapılan ilk tedavilerinin ardından Sivas'a sevk edildi.

SİVAS 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:17

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