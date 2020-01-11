Kar kalınlığı 2 metreye buldu

Sivas’ın Şarkışla ilçesi Samanyaka köyünde kar sürgünün de etkisi ile oluşan kar kalınlığı kimi yerlerde 2 metre olarak ölçüldü.

Sivas’ta geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı yerini soğuk ama yağışsız havalara bıraktı. Kapanan yaklaşık 400 köy yolu büyük oranda araç ulaşımına açıldı. Kapalı olan 6 köy yolunda ise yol açma çalışmaları sürüyor. Geçtiğimiz hafta kar yağışı ile birlikte etkili olan kar sürgünü yer yer 2 metre kalınlıkta kar birikintileri oluşmasına neden oldu. Bu birikintiler karla mücadele çalışmalarını güçleştirdi. Sivas’ın Şarkışla ilçesi Samankaya köyünde yol açma çalışmaları sırasında kar kütlesinin boyunun iş makinesini aştığı görüldü.

SİVAS 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:33

YATSI 18:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.