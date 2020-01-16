İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, 2019 yılında meydana gelen ölümlüyaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarına ilişkin elde edilen istatistiki verileri açıkladı.

Trafik Hizmetleri Başkanlığının verilerinden derlenen bilgilere göre Sivas’ta 2019 yılında bir önceki yıla göre trafik kazalarında hayatını kaybeden kişi sayısında büyük ölçüde düşüş meydana geldi. 2018 yılında bin 774 ölümlüyaralanmalı kaza sonucu 84 kişinin hayatını kaybettiği 3 bin 454 kişinin de yaralandığı Sivas’ta 2019’da meydana gelen bin 563 ölümlüyaralanmalı kaza sonucu 30 kişi öldü, 3 bin 83 kişi de yaralandı.

En fazla kaza ağustosta gerçekleşti

İçişleri Bakanlığının 2019 yılında “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlattığı uygulamaya sürücülerin en çok riayet ettiği illerin başında gelen Sivas’ta 2019 yılında en fazla ölümlüyaralanmalı kaza yaz aylarında meydana geldi. Bu aylarda kaza sayısındaki artışa bağlı olarak ölü ve yaralı sayıları da diğer aylara göre artış gösterdi. En fazla ölümlüyaralanmalı kaza 228 ile ağustos ayında gerçekleşti. Bu ay içerisinde meydana gelen kazalarda 8 kişi öldü, 492 kişi de yaralandı. Ağustosu 188 ölümlüyaralanmalı kaza ise temmuz ayı izledi. Temmuzda gerçekleşen kazalarda ise 7 kişi ölürken 420 kişi yaralandı. Sivas’ta 2019’da en az ölümlüyaralanmalı kazanın olduğu ay da 70 ile ocak olarak kayıtlara geçti. Ocak ayında trafik kazalarından ötürü hayatını kaybeden kimse olmadı.

SİVAS 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:16

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