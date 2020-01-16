Sivasspor’da eksikler Çalımbay'ı düşündürüyor

Süper Lig’de fırtına gibi eserek liderliği kimseye kaptırmayan ve camiasını sevince boğan Sivasspor'da ikinci devrenin ilk haftasında oynanacak olan Beşiktaş maçı öncesi cezalı ve sakat futbolcuların çokluğu teknik ekibi sıkıntıya soktu.

Liderliğini sürdürmek isteyen Yiğidolar’da zorlu karşılaşma öncesi başarılı orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş cezalı duruma düştü. Tedavileri süren defans oyuncuları Aaron Appindangoye ve Marcelo Goiano’nun yanı sıra orta saha oyuncusu Emre Kılınç ve forvet oyuncusu Fernando sakat. En kritik mevkilerinde birçok eksik bulunan Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay’ın idmanlarda sürekli arayış içinde olduğu öğrenildi.

Zorlu Beşiktaş maçı öncesi 1 cezalı, 4 sakat oyuncunun olduğu Sivasspor’da, teknik direktör Rıza Çalımbay’ın maça nasıl bir ilk 11 ile çıkacağı ise merak konusu oldu.

SİVAS 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:39

YATSI 19:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.