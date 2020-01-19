Sivas’ta 3.6 büyüklüğünde deprem

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Sivas’ın Zara ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Sivas’ın Zara ilçesinde saat 20.35'de Beypınar köyü merkezli 3.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 12.0 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem il ve ilçe merkezinde hissedilmedi.

SİVAS 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:15

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