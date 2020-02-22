Sivasspor’a 3 gün galibiyet izni

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig’in 23. haftasına Alanyaspor galibiyeti ile başlayan Demir Grup Sivasspor’da futbolculara üç gün izin verildi.

20192020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun 23. hafta maçında sahasında Alanyaspor’u; Mert Hakan Yandaş golüyle 10 mağlup eden Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, futbolculara üç gün izin verdi.

Kırmızıbeyazlı ekip 25 Şubat Salı günü saat 16.00’da Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla ligin 24. haftasında deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başlayacak.

MKE Ankaragücü ile Sivasspor 1 Mart Pazar günü saat 16.00’da Eryaman Stadyumu’nda karşılaşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.