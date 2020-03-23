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İrlanda’da eğitim gören öğrencileri taşıyan uçak Sivas’a indi

İHA

İrlanda'da eğitim gören Türk öğrencileri taşıyan uçak Sivas'a indi.

İrlanda’da eğitim gören öğrencileri taşıyan uçak Sivas’a indi

İrlanda’da eğitim gören Türk öğrencileri taşıyan uçak Sivas’a indi.
Yurt dışında eğitim gören Türk öğrencilerin ülkeye dönüşü devam ediyor. İrlanda’da eğitim gören 305 öğrenci bugün Türk Hava Yolları’na ait uçakla Dublin kentinden alınarak Sivas Nuri Demirağ Havalimanına indirildi. Yüzleri maskeli öğrenciler kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına el salladı. Korona virüs tedbirleri altında hava limanına inen öğrenciler, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Binali Yıldırım Öğrenci Yurduna yerleştirilmek üzere otobüslere bindirildi. Öğrencilerin bir süre burada gözetim altında tutulacak. Öte yandan, Edinburgh, Zürih ve Kahire’den Türk öğrencileri taşıyan uçakların da Sivas’a inmesi ve buralardan gelecek öğrencilerin de Sivas’taki yurtlara yerleştirilmesi planlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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