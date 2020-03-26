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8 katlı inşaatın girişinde erkek cesedi bulundu

DHA

8 katlı inşaatın girişinde erkek cesedi bulundu


Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta 8 katlı inşaatın garaj girişinde, kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. 
Abdulvahabi Gazi Mahallesi 17'nci Sokak'ta oynayan çocuklar, saat 11.30 sıralarında 8 katlı inşaatın garaj girişinde, bir kişinin yerde yattığını görüp, Muhtar Gazi Düzarduç'a haber verdi.
Adrese gelen Muhtar Düzarduç da sağlık ve polis ekiplerini aradı. Gelen sağlık ekipleri, ayakları ile vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ölen kişinini üzerinden kimlik çıkmazken, ceset, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kimliği belirsiz kişinin, inşaattan atlayarak intihar etmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor.
Muhtar Gazi Düzarduç, "Mahallenin çocukları haber verdi. Hemen buraya gelip, ihbarda bulundum. Şahsı tanımıyoruz. Mahallemizde ya da bölgede ikamet eden biri değil" dedi.
Polis, ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL
2020-03-26 13:35:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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