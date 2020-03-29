(Görüntülü) SİVAS - Karantina altındaki öğrenciler şarkılarla moral buluyor

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Karantina altındaki öğrenciler şarkılarla moral buluyor

YURT dışından Sivas'a getirilerek koronavirüs tedbirleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilen öğrenciler, We will rock you adlı şarkıyı söyleyerek moral buldu.

Mısır, İskoçya, İrlanda ve Sudan'dan Sivas'a getirilen ve KYK Binali Yıldırım Kampüsü içerisinde bulunan yurtta koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinada tutulan öğrenciler, dün akşam pencerelere çıkarak, Queen grubunun We will rock you adlı rock şarkısını seslendirerek moral buldu. Bazı öğrenciler de şarkıya duvarlara vurarak, ıslık çalarak ve alkışlarla tempo tutarak eşlik etti. Yerleşke içerisindeki Kızılırmak Yurdu'nda çekilen görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.DHA-Genel Türkiye-Sivas

2020-03-29 13:28:36



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