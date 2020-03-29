Mart karı beyaza bürüdü Sivas’ın Ulaş ilçesinde etkili olan kar yağışı beyaza bürüdü

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Sivas’ın Ulaş ilçesinde etkili olan kar yağışı beyaza bürüdü.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Aniden bastıran kar yağışı Ulaş ilçe merkezini ve köyleri beyaza bürüdü. Yağdonduran köyünde hayvancılık yapan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Mart ayının bitimine sayılı günler kala etkili olan kar yağışı vatandaşlarda şaşkınlığa neden oldu.

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