Havalandırma boşluğuna düşen yavru kargayı kurtardı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta yaşayan Yakup Kol, havalandırma boşluğuna düşen yavru kargayı, kurtararak doğaya bıraktı. <br>Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan Yakup Kol, evinin tuvaletindeki havalandırma boşluğundan ses geldiğini fark etti. Kol, penceresini söküp baktığı havalandırma boşluğunda karga yavrusu olduğunu gördü. Kendi imkanları ile kargayı kurtarıp, doğal ortamına saldı.DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT<br>2020-05-24 16:25:32<br>

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