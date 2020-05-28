Yiğidolar hız kesmiyor

'O günler çok özlendi'

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DG Sivasspor, yeni tip korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı 1 saat 45 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan oyun oynayan kırmızıbeyazlılar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor, yarın sabah yapacağı antrenmanla Süper Lig’in 27. hafta maçında 15 Haziran Pazartesi günü saat 21.45’te sahasında oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edecek

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