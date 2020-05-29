Sivas- Kayseri garları arasında yapılacak ilaçlamaya dikkat TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Sivas- Kayseri garları arasında ot ile mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını bildirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas- Kayseri garları arasında yapılacak ilaçlamaya dikkat TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Sivas- Kayseri garları arasında ot ile mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını bildirdi

İHA

Sivas- Kayseri garları arasında yapılacak ilaçlamaya dikkat TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Sivas- Kayseri garları arasında ot ile mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını bildirdi

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü SivasKayseri garları arasında ot ile mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını bildirdi.
Devlet Demir Yolları(TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün yaptığı resmi açıklamaya göre, 01 Haziran 2020 05 Haziran 2020 tarihleri arasında, SivasKayseri garları arasında ve hat güzergâhında bulunan istasyon sahalarında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağı bildirildi. Mücadelede kullanılacak olan ilaçların insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturduğu belirtildi. Yapılan açıklamada, “Belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Demiryolu güzergâhı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren on gün boyunca; vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları ve ot hasadı yapmamaları önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivas’ta ihracat azaldı Sivas’ta 2020 yılı Nisan ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 oranında azalarak 8 milyon 224 bin dolara geriledi.
YEREL HABERLER Sivas’ta ihracat azaldı Sivas’ta 2020 yılı Nisan ...
Sivas’ta araç sayısı arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Sivas’ta 2020’nin Nisan ayında motorlu kara taşıtı sayısı önceki yılın ayına göre 422 adet artarak 161 bin 845’e ulaştı
YEREL HABERLER Sivas’ta araç sayısı arttı Türkiye İstatistik Kurumu ...
Sivas'ta tarihi kent meydanında cuma namazı coşkusu
YEREL HABERLER Sivas'ta tarihi kent meydanında cuma namazı coşkusu
Uçurum kenarında, sosyal mesafeli cuma namazı
YEREL HABERLER Uçurum kenarında, sosyal mesafeli cuma namazı
Üç medrese arasında görkemli Cuma Sivas’ta 10 haftanın ardından kılınan ilk Cuma namazlarından biri, Selçuklulardan kalma 3 tarihi medresenin arasında kılındı
YEREL HABERLER Üç medrese arasında görkemli Cuma Sivas’ta 10 ...
Cami bahçesinde bayıldı, Cuma’yı terk etmemek için hastane gitmek istemedi
YEREL HABERLER Cami bahçesinde bayıldı, Cuma’yı terk etmemek için ...
Sivas'ta 1003 şükür kurbanı kesildi
YEREL HABERLER Sivas'ta 1003 şükür kurbanı kesildi
Türkiye’nin en ilginç göktaşı hikayesi Türkiye’nin en ilginç göktaşı hikayesinin ardında bir duayen gazetecinin, genç meslektaşlarına örnek olacak meslek aşkı yatıyor
YEREL HABERLER Türkiye’nin en ilginç göktaşı hikayesi Türkiye’nin en ...
Yiğidolar hız kesmiyor
YEREL HABERLER Yiğidolar hız kesmiyor
Sivas'ta camilerde cuma namazı hazırlığı
YEREL HABERLER Sivas'ta camilerde cuma namazı hazırlığı
Yaralı baykuş böyle kurtarıldı Sivas’ın Zara ilçesinde bahçe tellerine takılarak yaralanan baykuş vatandaşlar tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Yaralı baykuş böyle kurtarıldı Sivas’ın Zara ...
Camiler cemaat için hazırlanıyor
YEREL HABERLER Camiler cemaat için hazırlanıyor
Otomobil ile Traktör çarpıştı: 3 yaralı Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
YEREL HABERLER Otomobil ile Traktör çarpıştı: 3 yaralı Sivas'ın ...
Sivas'ta ışık hüzmesi sonrası meteor izi arandı
YEREL HABERLER Sivas'ta ışık hüzmesi sonrası meteor izi arandı
Sivas'ta ışık hüzmesi sonrası meteor izi arandı
YEREL HABERLER Sivas'ta ışık hüzmesi sonrası meteor izi arandı
Bu şikayetler MS belirtisi olabilir Nöroloji Uzmanı Doç Dr. Hatice Balaban, depresyon, hafıza bozukluğu, idrarını tutamama, cinsel sorunlar ve uyku gibi şikayetlerin, Multipl skleroz (MS) hastalığının seyrinde sıklıkla görülebileceğini söyledi.
YEREL HABERLER Bu şikayetler MS belirtisi olabilir Nöroloji Uzmanı Doç Dr. ...
Sivas’ta meteorun izine rastlanılmadı
YEREL HABERLER Sivas’ta meteorun izine rastlanılmadı
Sivas’ta Cuma namazı 112 farklı noktada kılınacak Sivas Valisi Salih Ayhan, uzun bir aranın ardından 29 Mayıs Cuma günü kılınacak Cuma namazının Sivas’ta 112 farklı noktada kılınacağını söyledi.
YEREL HABERLER Sivas’ta Cuma namazı 112 farklı noktada ...
“Senin 15 Dakikan Başkasının Bir Ömrü Olsun” kampanyasına tam destek Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sosyal sorumluluk projesi kapsamında kan bağışı etkinliği gerçekleştirdi.Birçok personelin ve öğrencinin katıldığı etkinlikte Kızılay'a destek verildi.
YEREL HABERLER “Senin 15 Dakikan Başkasının Bir Ömrü Olsun” ...
Genel Sekreter Kaya, online görüştü Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, birim müdürleriyle video konferans sistemi üzerinden toplantı gerçekleştirdi.
YEREL HABERLER Genel Sekreter Kaya, online görüştü Sivas İl Özel ...
Sivas’ta tarımda tek olacak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Teknik Meslek Yüksekokulu bünyesinde faaliyet gösterecek olan Toprak ve Su Analiz Laboratuvarı yakında faaliyete başlayarak Sivas'ta tarım alanında tek yetkili laboratuvar olacak.
YEREL HABERLER Sivas’ta tarımda tek olacak Sivas Cumhuriyet ...
Sivas’ta göktaşı nöbeti
YEREL HABERLER Sivas’ta göktaşı nöbeti
Sivasspor lige hazırlanıyor
YEREL HABERLER Sivasspor lige hazırlanıyor
İntihar amaçlı çatıya çıkan genci, imam nikahlı eşi ikna etti
YEREL HABERLER İntihar amaçlı çatıya çıkan genci, imam nikahlı eşi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X