Kör edebilir, bu hastalığa dikkat Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Zeynep Büyükbaş, prematüre bebeklerde görülen Prematüre Retinopatisi (ROP) hastalığına dikkat çekerek, hastalığın körlüğe yol açabildiğini söyledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kör edebilir, bu hastalığa dikkat Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Zeynep Büyükbaş, prematüre bebeklerde görülen Prematüre Retinopatisi (ROP) hastalığına dikkat çekerek, hastalığın körlüğe yol açabildiğini söyledi

İHA

Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Zeynep Büyükbaş, prematüre bebeklerde görülen Prematüre Retinopatisi (ROP) hastalığına dikkat çekerek, hastalığını körlüğe yol açabildiğini söyledi.

Kör edebilir, bu hastalığa dikkat Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Zeynep Büyükbaş, prematüre bebeklerde görülen Prematüre Retinopatisi (ROP) hastalığına dikkat çekerek, hastalığın körlüğe yol açabildiğini söyledi

Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Zeynep Büyükbaş, prematüre bebeklerde görülen Prematüre Retinopatisi (ROP) hastalığına dikkat çekerek, hastalığını körlüğe yol açabildiğini söyledi.
Sivas Medicana Hastanesi doktorlarından Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Zeynep Büyükbaş erken doğan bebeklerin muhakkak göz doktoru kontrolünden geçmesi gerektiğini belirterek, “Prematürelerde oluşabilecek retinopatinin erken tanısı ve tedavisi önemlidir. Erken ve düşük kilolu doğmuş bebeklerde retina gelişimi tamamlanmadan bebek doğar. Bebek doğduktan sonra da gelişim devam eder. Birçok risk faktörünün de etkisiyle gözdeki damarlar anormal gelişebilir. Bu yeni damarlar bebeğin retinasını (ağ tabakası) etkileyerek kalıcı körlüğe neden olabilir. Bu yüzden erken doğan bebeklerin muhakkak göz hekimi kontrolünden geçmesi ve izlenmesi gerekir. ROP gelişiminde birçok faktör rol oynar. Bunların en önemlileri arasında erken doğum haftası, düşük doğum ağırlığı ve oksijen tedavisi sayılabilir. Doğum kilosu olarak 2000 gr altı ve doğum haftası olarak 35 haftadan erken doğan bebekler risk altındadır.” dedi.

" Kan oksijen düzeyi çok yüksek değerlere çıktıysa veya çok düşük değerlere indiyse ROP gelişme riski daha fazladır “
Büyükbaş, kan oksijen düzeyinin çok yüksek değerlere çıkması veya çok düşük değerlere indiyse ROP gelişme riski daha fazla olduğunu söyleyerek, “ Yoğun bakımda yatmış ve suni solunum cihazına bağlanarak oksijen tedavisi verilmiş bebeklere verilen oksijenin düzeyi ve tedavi süresi önemlidir. Kan oksijen düzeyi çok yüksek değerlere çıktıysa veya çok düşük değerlere indiyse ROP gelişme riski daha fazladır. Ancak oksijen tedavisi yapılmadan da prematüre bebeklerde ROP riski olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Gebeliğin 35. haftasından önce doğan tüm bebekler risk taşırlar ve retinaları damarlanma süreci tamamlana kadar kontrol edilmeliler. Prematüre retinopatisi en sık doğumdan sonra ortalama 68’inci haftalarda ortaya çıkar. 28 haftalık doğan bebeklerde 30. günden itibaren görülür. Risk taşıyan bebeklerin taranması için en ideal zaman 3236 gebelik haftası (özellikle 3133 haftalardır) veya doğum sonrası 46 haftalardır. Bu nedenle yukarıda sayılan tüm risk grubundaki bebekler doğumdan sonra 46. haftalık olduklarında mutlaka bu konuda deneyimli uzman bir göz doktoru tarafından muayene edilmeliler ” diye konuştu.

“Tedavi uygulanmadığı takdirde hastalık ilerler”
Büyükbaş, üçüncü evreden sonra tedavi uygulanmadığı takdirde hastalığın ilerleyeceğine değinerek “ Hastalık 5 evredir. Evre 12 kendiliğinden gerileyebilir. Bu bebekler retina damarlanması tamamlanıncaya kadar takip edilir. Ancak 3. Evreden itibaren tedavi gerekmektedir. Tedavi uygulanmadığı takdirde hastalık ilerler ve son aşamada yani Evre 4 ve 5 de retina tabakası geri dönüşümsüz olarak zarar görür; ve hastalık kalıcı körlük ile sonuçlanır. Bebeklerin yüzde 80’inde ROP kendiliğinden geriler ancak gerilemeyen vakaların zamanında müdahalesi açısından tarama ve düzenli takip şarttır. Damar gelişimleri tamamlanmış ama ROP bulguları yoksa çocuklar 23 hafta ara ile izlenmelidir. ROP görülen bebekler göz hekiminin önerdiği aralıklarla muayene edilmelidir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı Sivas'ın Zara ilçesinde otomobilin traktörle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı Sivas'ın Zara ...
220 bin dekar tarım arazisi sulanacak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Sivas ilinde ve ilçelerinde 2020 yılında toplam 220 bin dekar arazide yapılacak sulu tarım ile ülke ekonomisine katkı sağlayacak
YEREL HABERLER 220 bin dekar tarım arazisi sulanacak Devlet Su ...
Mağarada organik hayvancılık Sivas’ta Sözer ailesi asırlardır Olukmak köyünde bulunan mağarada hayvancılık yapıyor, mağarada yetişen koyunların daha erken geliştiğine inanan aile, üretim döneminde koyunlar gibi mağarada konaklıyor
YEREL HABERLER Mağarada organik hayvancılık Sivas’ta Sözer ailesi ...
Anne ayı 5 yavrusu ile görüntülendi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yiyecek arayan anne ayı ve 5 yavrusu vatandaşlar tarafından görüntülendi
YEREL HABERLER Anne ayı 5 yavrusu ile görüntülendi Sivas'ın Şarkışla ...
Bilgin, mesire alanlarında inceleme yaptı Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, normalleşme süreci kapsamında açılacak olan park, bahçe ile piknik ve mesire alanlarını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Bilgin, mesire alanlarında inceleme yaptı Sivas ...
Apartmanın çatısı yandı, mahalleli sosyal mesafesiz izledi
YEREL HABERLER Apartmanın çatısı yandı, mahalleli sosyal mesafesiz ...
Korkutan yangını film izler gibi izlediler
YEREL HABERLER Korkutan yangını film izler gibi izlediler
Sivas'ta horoz dövüştürenlere suçüstü; 123 bin 189 lira ceza
YEREL HABERLER Sivas'ta horoz dövüştürenlere suçüstü; 123 bin 189 ...
Ahırda horoz dövüştüren şahıslara suçüstü Sivas’ın Ulaş ilçesinde korona virüsü tedbirlerini hiçe sayarak ahırda horoz dövüştüren 16 şahsa toplamda 123 bin 189 TL para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Ahırda horoz dövüştüren şahıslara suçüstü Sivas’ın ...
Kafe girişine çeşme, her masaya sipariş için telefon
YEREL HABERLER Kafe girişine çeşme, her masaya sipariş için telefon
Bu horoz ve tavuklar dev cüsseleriyle dikkat çekiyor
YEREL HABERLER Bu horoz ve tavuklar dev cüsseleriyle dikkat çekiyor
Sivas’ta üretildi, 2.7 mm çapıyla dikkat çekiyor 6 yıllık AR-GE ve 1,5 yıllık tasarım çalışmalarının ardından titanyumdan geliştirilen diş implantı, 2.7 mm çapıyla iç bağlantı sistemine sahip dünyanın en küçük implantı olma özelliğini taşıyor
YEREL HABERLER Sivas’ta üretildi, 2.7 mm çapıyla dikkat çekiyor 6 ...
Sivas’ta trafik kazaları 1 ayda 6 can aldı İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığının verilerine göre Sivas’ta Nisan ayında meydana gelen trafik kazaları sonucu 6 kişi hayatını kaybederken 78 kişi de yaralandı
YEREL HABERLER Sivas’ta trafik kazaları 1 ayda 6 can aldı İçişleri ...
Sivas’ta 4 ayda 80 şirket kuruldu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre Sivas’ta 2020’nin Ocak-Nisan ayları arasında 80 şirket kuruldu
YEREL HABERLER Sivas’ta 4 ayda 80 şirket kuruldu Türkiye Odalar ve ...
Sivasspor çift kale maç yaptı
YEREL HABERLER Sivasspor çift kale maç yaptı
Sivasspor'da neşeli antrenman
YEREL HABERLER Sivasspor'da neşeli antrenman
Doğal akvaryum Gökpınar Gölü'nde 'koronavirüs' sessizliği
YEREL HABERLER Doğal akvaryum Gökpınar Gölü'nde 'koronavirüs' ...
Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
YEREL HABERLER Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
13 bin yıldır genetiği bozulmadı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, bölge tarımını destekleme adına 13 bin yıllık antik kavılca buğdayı tohumlarını 12 dekar alanda toprakla buluşturdu
YEREL HABERLER 13 bin yıldır genetiği bozulmadı Sivas Cumhuriyet ...
Trafik kazası, 1 ağır 4 yaralı
YEREL HABERLER Trafik kazası, 1 ağır 4 yaralı
Saatte 300 kilometre hızla uçuyor, yaralı bulundu Sivas’ta saatte 300 kilometre hızla uçtuğu söylenen Doğan’ı yaralı halde bulan vatandaş tedavi ettirmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim etti
YEREL HABERLER Saatte 300 kilometre hızla uçuyor, yaralı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X