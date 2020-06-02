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Başkan Çiftçi’den esnafa ziyaret Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, ilçe de yeniden hizmete başlayan işletmeleri ziyaret ederek esnafların taleplerini dinledi.

İHA

Başkan Çiftçi’den esnafa ziyaret Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, ilçe de yeniden hizmete başlayan işletmeleri ziyaret ederek esnafların taleplerini dinledi.

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, ilçede yeniden hizmete başlayan işletmeleri ziyaret ederek esnafların taleplerini dinledi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüsü(Covid19) salgını dolayısıyla bir çok iş yeri kepenk kapatmıştı. Vaka sayılarını azalmasıyla 1 Haziran itibariyle normalleşme süreci başladı. Sivas’ta bir süredir kapalı olan iş yerleri de normalleşme sürecinin başlamasıyla hizmete yeniden açıldı. Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi ilçede yeniden hizmet vermeye başlayan kıraathane, kuaför ve çay bahçelerini ziyaret etti. İşletme sahiplerinin istek ve dileklerini tek tek dinleyen Çiftçi, esnaflara hayırlı işler dileğinde bulundu. Aylar sonra işletmelerini yeniden açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden ilçe esnafları, bu zor günlerde kendilerini yalnız bırakmayan ve bu nazik ziyaretiyle kendilerin mutlu eden Başkan Çiftçi ’ye teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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