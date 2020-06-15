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Tedavi edilen karaca doğaya bırakıldı Sivas’ta otomobil çarpması sonucu yaralanan karaca, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakıldı

İHA

Sivas'ta otomobil çarpması sonucu yaralanan karaca, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Tedavi edilen karaca doğaya bırakıldı Sivas’ta otomobil çarpması sonucu yaralanan karaca, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakıldı

Sivas’ta otomobil çarpması sonucu yaralanan karaca, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.
Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde 20 Nisan tarihinde yoldan geçen bir Karacaya araç çarpmıştı. Tedavisi yapılmak üzere Kayseri Veterinerlik Fakültesi’ne teslim edilen karaca, tedavisinin tamamlanmasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından doğal yaşam ortamına bırakıldı. Karaca, kafesten çıkmasının ardından ormanın içerisine koşarak gözden kayboldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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