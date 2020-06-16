Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

<br>Oğuzhan ÇİFCİ/KOYULHİSAR (Sivas), (DHA)SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde otobüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. <br>Kaza, saat 22.00 sıralarında D-100 karayolu Yukarı Kale Mahlelsi Cevizlik mevkiinde meydana geldi. Mustafa Tanrıkulu yönetimindeki 27 C 8462 plakalı yolcu otobüsü, aynı istikamette seyir halinde bulunan Kaya Değer (60) yönetimindeki 34 BGY 973 plakalı kamyonetin bölünmüş yol ortasında dönüşü esnasında çarpıştı.<br>Kazada kamyonette bulunan sürücü Değer ile eşi Mahi (64), çocukları Orhan ve Hakan Değer ile otobüste bulunan ver isimleri öğrenilemeyen 2 yolcu yaralandı. Koyulhisar ve Suşehri ilçelerinde bulunan Devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan sürücü Kaya Değer, Sivas'a sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas / Koyulhisar Oğuzhan ÇİFCİ<br>2020-06-16 01:40:26<br>
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