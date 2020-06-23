Mardin'den çobanlık için geldiği Sivas'ta, KKKA'dan öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'den çobanlık için geldiği Sivas'ta, KKKA'dan öldü

DHA

Mardin'den çobanlık için geldiği Sivas'ta, KKKA'dan öldü

<br>Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) MARDİN'den çobanlık yapmak için geldiği Sivas'ta, kene ısırmasıyla bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedaviye alınan Burhan Ay (18), hayatını kaybetti.<br>Mardin'de yaşayan Burhan Ay, yazla birlikte çobanlık yapmak için Sivas'ın Yıldızeli ilçesine geldi. Bir süre önce vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkaran Ay, birkaç gün sonra rahatsızlandı. Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne götürülen Ay, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. 15 gündür KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi gören genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bugün cenazesi ailesine teslim edilecek olan Burhan Ay'ın, Mardin'in Mazıdağı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Bu yıl Sivas'ta KKKA'dan ölüm sayısı ise 9'a yükseldi.  DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI<br>2020-06-23 09:07:26<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KKKA tedavisi gören genç çoban hayatını kaybetti
YEREL HABERLER KKKA tedavisi gören genç çoban hayatını kaybetti
Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı
Sivas'ta cip ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Sivas'ta cip ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
Biri çocuk iki kişinin yaralandığı kaza kamerada Sivas’ta biri çocuk iki kişinin yaralandığı trafik kazası bir işi yerinin güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Biri çocuk iki kişinin yaralandığı kaza ...
Şarkışla ilçesinde aday öğretmenler göreve başladı Sivas’ın Şarkışla ilçesine atanan 25 aday öğretmen sözleşme imzalayarak göreve başladı.
YEREL HABERLER Şarkışla ilçesinde aday öğretmenler göreve ...
Sivas'ta kurbanlık fiyatları açıklandı
YEREL HABERLER Sivas'ta kurbanlık fiyatları açıklandı
Esentepe kentsel dönüşüm projesi başlıyor
YEREL HABERLER Esentepe kentsel dönüşüm projesi başlıyor
Enerji dağıtım firması alarma geçti ÇEDAŞ, bölgede en yüksek elektrik tüketiminin yaşandığı Temmuz ayının ilk 2 haftası ile Ağustos ayının son iki hatası için alarma geçerek gerekli tedbirleri şimdiden aldı
YEREL HABERLER Enerji dağıtım firması alarma geçti ÇEDAŞ, bölgede en ...
Kurbanlık fiyatlarında artış Sivas’ta 2020 Kurbanlık fiyatlarında geçen yıla oranla büyükbaşta yüzde 15, küçükbaşta yüzde 25 artış yaşandı.
YEREL HABERLER Kurbanlık fiyatlarında artış Sivas’ta 2020 Kurbanlık ...
Otomobilin motoruna giren yılanı eliyle çıkardı
YEREL HABERLER Otomobilin motoruna giren yılanı eliyle çıkardı
Sivas’ta Covid-19 geri döndü
YEREL HABERLER Sivas’ta Covid-19 geri döndü
Sivas'ta, kaçak şahin avına 8 bin lira ceza
YEREL HABERLER Sivas'ta, kaçak şahin avına 8 bin lira ceza
Şahin avı pahalıya patladı Sivas’ın Şarkışla ilçesinde kaçak Şahin avında kullanılan 1 araca el konuldu, avcılara ise para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Şahin avı pahalıya patladı Sivas’ın Şarkışla ...
Duyan fotoğraf çektirmek için akın etti Sivas'ta tarlalarda kendilinden açan mor çiçekler tabiat sevenlere görsel bir ziyafet sundu, duyanlar fotoğraf çektirmek için mor tarlalara akın etti
YEREL HABERLER Duyan fotoğraf çektirmek için akın etti Sivas'ta ...
Altınyayla’da Şehit babasına, babalar günü ziyareti Sivas’ın Altınyayla ilçesinde babalar gününde Şehit babaları unutulmadı.
YEREL HABERLER Altınyayla’da Şehit babasına, babalar günü ...
İşkence edilen sokak kedisini sahiplenip sağlığına kavuşturdu Sivas’ta bir otomobilin kaputunda yattığı için araç sahibi tarafından işkence edilen sokak kedini, genç bir hayvan sever tarafından sahiplenilip sağlığına kavuşturuldu
YEREL HABERLER İşkence edilen sokak kedisini sahiplenip sağlığına ...
Bakmaya korktukları yılanı eliyle çıkarttı
YEREL HABERLER Bakmaya korktukları yılanı eliyle çıkarttı
TIR ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER TIR ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Mucur yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı Sivas’ta otomobil ile mucur yüklü kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Mucur yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı Sivas’ta ...
Çatıdan düşen yavru kerkenez korumaya alındı
YEREL HABERLER Çatıdan düşen yavru kerkenez korumaya alındı
Dr. Namık Kemal Kurt, Zara’da toprağa verildi Sivas’ta 75 yaşında hayatını kaybeden Dr. Namık Kemal Kurt, memleketi Zara ilçesinde toprağa verildi
YEREL HABERLER Dr. Namık Kemal Kurt, Zara’da toprağa ...
Sivas'taki Millet Bahçesi'nde fidan dikimi
YEREL HABERLER Sivas'taki Millet Bahçesi'nde fidan dikimi
Açılmıştı, tekrardan kapandı Sivas’ta normalleşme süreci ile beraber açılan halı sahalar korona virüs önlemleri kapsamında tekrardan geçici süreliğine kapatıldı
YEREL HABERLER Açılmıştı, tekrardan kapandı Sivas’ta normalleşme ...
Gördüğü ayıyı “gel gel” diyerek çağırdı Sivas'ın Hafik ilçesinde gördüğü ayıyı “gel gel” diyerek çağıran vatandaş şaşırttı
YEREL HABERLER Gördüğü ayıyı “gel gel” diyerek çağırdı Sivas'ın ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X