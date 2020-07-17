Valinin hortum karşısında zor anları Sivas Valisi Salih Ayhan inceleme yaptığı sırada çıkan hortum zor anlar yaşattı

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Sivas Valisi Salih Ayhan, yapımı devam eden Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Koruma Merkezi Projesi’ni incelediği sırada çıkan hortum nedeniyle zor anlar yaşadı.

Meraküm mevkiinde yapımı devam eden Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Koruma Merkezi Projesi’ni incelemek üzere bölgeye giden Vali Salih Ayhan ve beraberindekiler, çıkan hortum karşısında zor anlar yaşadı. Heyet inşaatı incelemeye başladığı sırada oluşan hortum nedeniyle göz gözü görmezken, Vali Ayhan ve beraberindekiler toz içerisinde kaldı.

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