Sivas'ta anız yangını (2)

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YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına başlanırken yangın nedeniyle bölgedeki bazı hasat edilmemiş tarlaların da zarar gördüğü öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas / Divriği

2020-07-19 15:56:05



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