Seyir halindeyken dumanlar içerisinde kalan otomobil korkuttu

Sivas’ta seyir halindeyken arıza yapan bir otomobilden çıkan dumanlar paniğe neden oldu. Vatandaşlar otomobili söndürmek için seferber olurken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Emek Mahallesi Gazi Lisesi kavşağında meydana geldi. Bir otomobilden seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı. Otomobil sürücüsü aşırı duman çıkan otomobilini yol ortasında bırakarak kendini dışarı attı. Dumanlar içerisinde kalan otomobili fark eden çevredeki vatandaşlar otomobili söndürmek için seferber oldu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde yol ortasında duran otomobilin duman içerisinde kaybolduğu görüldü. Çevredeki vatandaşların ise o anları şaşkınlıkla izledi. Yangın söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.

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