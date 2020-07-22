Sivas Valisi, doğal akvaryum Gökpınar Gölü'ne dalış yaptı



Kadriye GÜLSOY/GÜRÜN(Sivas), (DHA) SİVAS Valisi Salih Ayhan, yıl boyu 11 derece su sıcaklığı ve yüksek irtifa nedeniyle dalış sporunun en rahat öğrenileceği yerlerden biri olan ve 'doğal akvaryum' olarak bilinen Gürün ilçesindeki Gökpınar Gölü'ne tüplü dalış yaptı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, berrak suyu ve turkuaz mavisi görünümüyle 'doğal akvaryum' olarak adlandırılan Gürün ilçesindeki Gökpınar Gölü'nü ziyaret etti. Vali Ayhan, yüksek irtifa nedeniyle dalış sporunun en rahat öğrenileceği yerlerden biri olan Gürün Gökpınar Gölüne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bünyesinde görev yapan balık adamlarla birlikte tüplü dalış yaptı.

Bölgenin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için başlatılan proje hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Ayhan, "Burayı korumak asli görevimiz. Göle zarar verecek hiçbir uygulamaya asla müsaade etmeyiz" dedi. Gölün turizm açısından önemine vurgu yapan Vali Ayhan, "Bildiğiniz üzere Gökpınar'da bir çalışma yürütmekteyiz. Gökpınar rehabilitasyon alanı projesi var. Projeyle ilgili kamuoyunun hassasiyeti var. Söz konusu projenin göl ile alakası kesinlikle yok" diye konuştu.

'GÖLÜN DOĞAL YAPISI MUHAFAZA EDİLECEK'

Gölün yoğunluğunu aşağı çekecek bir çalışma yaptıklarını anlatan Vali Ayhan, "Hafta sonu bu bölgeye çok sayıda ziyaretçi geliyor. Pandemi sürecinden sonra vatandaşlarımız doğayla buluşmak için bölgeye yoğun ilgi gösteriyor. Hazırladığımız projeye Gürün halkının, sivil toplum örgütlerinin sahip çıkması gücümüzü ve motivasyonumuzu daha da artırıyor. İnşallah burada görülebilecek eksiklikleri gidereceğiz. Doğal yapısını, yeşil alanlarını muhafaza ederek daha güzel bir yer haline getireceğiz. Buradaki suya vatandaşlarımızın dokunmasını ve ferahlamasını istiyoruz. Projemiz, avrupa ve dünya standartlarında bir gölün veya akarsuyun vatandaşlarla nasıl temas edileceğini sağlayacak nitelikte olacak. İyi niyetli her türlü talebe, fikre açığız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın da buranın sit alanı edilmesi noktasında bilimsel çalışmaları var. Bu bölgeyi koruyacağız, rehabilite edeceğiz. Bu gölün rengini koruyacağız, kısa süre içinde de projeyi tamamlayacağız" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Sivas Kadriye GÜLSOY

2020-07-22 11:09:44



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