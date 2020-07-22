Suyunun berraklığıyla dikkat çeken Gökpınar gölü, sualtı güzelliğiyle büyüledi Sivas’ın Gürün ilçesinde berrak suyuyla ve turkuvaz mavisi görünümüyle dikkat çeken, ‘Bozkırın Nazar Boncuğu’ olarak isimlendirilen Gökpınar gölü, sualtı güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

Sivas’ın Gürün ilçesinde berrak suyuyla ve turkuvaz mavisi görünümüyle dikkat çeken, ‘Bozkırın Nazar Boncuğu’ olarak isimlendirilen Gökpınar gölü, sualtı güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Gürün ilçesine giden Sivas Valisi Salih Ayhan, turizme kazandırılması için çalışma başlatılan Gökpınar Gölünde rehabilitasyon alanı projesi çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Ayhan, daha sonra dalış kıyafetini giyerek yıl boyunca 11 derece su sıcaklığı ve yüksek irtifa nedeniyle dalış sporunun en rahat öğrenileceği yerlerden biri olan Gürün Gökpınar Gölüne tüplü dalış yaptı. Vali Ayhan’a İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bünyesinde görev yapan balık adamları da eşlik etti. Dalışta, güzelliğiyle dikkat çeken Bozkırın Nazar Boncuğu, berrak suyuyla ve turkuvaz mavisi görünümüyle sualtında ziyaretçilerine eşsiz bir görüntü sundu.



“Göle zarar verecek hiç bir uygulamaya asla müsaade etmeyiz”

Vali Ayhan, gölü korumanın asli görevleri olduğunu ifade ederek, “Burayı korumak asli görevimiz. Göle zarar verecek hiç bir uygulamaya asla müsaade etmeyiz. Gürün Gökpınar doğa harikası Sivas'ın değeri, ilçemizin incisi turkuvaz mavisi bir yer. Bildiğiniz üzere Gökpınar'da bir çalışma yürütmekteyiz. Gökpınar rehabilitasyon alanı projesi var. Projeyle ilgili kamuoyunun hassasiyeti var. Söz konusu projenin göl ile alakası kesinlikle yoktur. Hafta sonu bu bölgeye çok sayıda ziyaretçi geliyor. Pandemi sürecinden sonra vatandaşlarımız doğayla buluşmak için bölgeye yoğun ilgi gösteriyor. Hazırladığımız projeye Gürün halkının, sivil toplum örgütlülerinin sahip çıkması gücümüzü ve motivasyonumuzu daha da artırıyor. İnşallah burada görülebilecek eksiklikleri gidereceğiz. Doğal yapısını, yeşil alanlarını muhafaza ederek daha güzel bir yer haline getireceğiz" ifadesini kullandı.



“Bu gölün rengini koruyacağız, kısa süre içinde de projeyi tamamlayacağız”

Gökpınar Gölünün rengini koruyacaklarını dile getiren Vali Ayhan, "İyi niyetli her türlü talebe, fikre açığız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın da buranın sit alanı edilmesi noktasında bilimsel çalışmaları var. Bu bölgeyi koruyacağız, rehabilite edeceğiz. Bu gölün rengini koruyacağız, kısa süre içinde de projeyi tamamlayacağız" dedi.

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