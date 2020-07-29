Sivas'ta protokolden 'değnekli' kurban pazarlığı



SİVAS, (DHA) SİVAS Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, ziyaret ettikleri kurban satış noktasındaki pazarlığa değnek tutarak eşlik etti. Arabuluculuk yapan Ayhan ve Bilgin pazarlıkta anlaşmazlığa neden olan rakamları ceplerinden ödedi.

Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kurban pazarını ziyaret ederek besicilerle sohbet etti. Ayhan ve Bilgin, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının uygulandığı pazarda satıcı ve alıcılara tek kullanımlık hijyen seti hediye etti. Değnek tutularak sosyal mesafeli pazarlıkta arabulucu olan Vali Ayhan ve Başkan Bilgin, alıcı ve satıcı anlaşamayınca arada kalan ücreti ödeyerek pazarlığı sonlandırdı.

DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2020-07-29 17:28:53



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