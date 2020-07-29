Sivas'a özgü zeron buğdayının hasadı yapıldı



SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Ulaş ilçesindeki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) arazisinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün 'Üreten Çiftçi Gelişen Sivas' projesi kapsamında, 200 dekarlık alana ekilen Sivas'a özgü tohumluk zeron buğdayı tarlasının hasadı yapıldı. Sivas Valisi Salih Ayhan, biçerdöveri kullanarak hasat yaptı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan TİGEM arazisinde ekili olan zeron buğdayının hasadı yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün 'Üreten Çiftçi Gelişen Sivas' projesi kapsamında 200 dekarlık alana ekilen buğdayın hasadını, Sivas Valisi Ayhan, biçerdövere binerek gerçekleştirdi.

Hasat sonrası konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte 1 milyon hektar alana sahip ekilebilir tarım arazisi olduğunu söyledi. Merkez ve taşranın nüfus dengesinin tarımla korunabileceğini ifade eden Vali Ayhan, "Ekmek olmayınca, yemek olmaz. Tarım Müdürlüğümüzün '300 Fikir 300 Proje' kapsamında yaptığı çalışmalar, 2023 kalkınma planlarında, 2023'ü üretim odaklı bir dönüşüm sağlanmaya çalışılıyor. Ekonomik ve toplumsal refahın artırılmasında üretim olmazsa olmaz. Bu işin merkezi de tarım ve özellikle tarımın birçok sosyal, ekonomik faydaları var. Demografik yapıya yani nüfus hareketliliğine ciddi manada faydası var. Merkez taşra dengesini de yine tarım korur. Üretim olursa nüfus olur, nüfus olduğu zamanda merkezlere yoğunluk olmaz. Ekilebilir tarım arazimizin potansiyelini de iyi biliyoruz. Bunun üzerine de 'Üreten Çiftçi, Gelişen Sivas' projesi kapsamında da çiftçilerimizi yüreklendirmek, onların yanında olmak, örgütlü bir yapı kurarak da üretilen ürünlerin pazar bulmasını sağlayacak çalışmalar yapıyoruz" dedi.

'ZERONUN BESİN DEĞERİ YÜKSEKTİR'

Zeron buğdayının Sivas için özel bir yanı olduğunu belirten Vali Ayhan, "Bu buğdayımız bizim karakteristik yapımıza, yani bu ilin iklimsel özelliklerine, toprak yapısına çok uygun. Dekar başına yüksek verim olmasa da besin değeri çok yüksek olan bir yerli tohumumuz. İşte bu tohumumuzu da hem gelecek kuşaklara aktarmak, muhafaza etmek hem de ekonomiye kazandırmak istiyoruz. TİGEM'de 200 dekar arazide ekim yaptığımız zeron buğdayının bugün de hamdolsun hasadına geldik. Bu üretimi daha da artıracağız. Özel İdare, DAP, TKDK, diğer kurumlarımız ve Tarım Bakanlığımızın destekleriyle hem çiftçimizim yanında olacağız hem de çiftçimizin ürettiği ürünleri güvenli limanlar oluşturarak yani örgütlü yapılar da kurarak pazara ulaştıracağız" diye konuştu

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ise, Sivas'ın Türkiye'nin buğday ambarı olduğunu belirterek, "Bölgemize adapte olmuş, geçmişten günümüze zeron buğdayı gibi yerli tohumlarla ilgili bir proje yaptık. TİGEM ile yaptığımız protokolle 200 metrekare alanda ekimi gerçekleştirdik. Bugün de hasadını yapıyoruz" ifadelerini kullandı. DHA-Ekonomi Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2020-07-29 17:44:36



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