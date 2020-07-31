Sivas’ta iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı Sivas’ın Gemerek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, SivasKayseri karayolu Gemerek ilçesi girişinde meydana geldi. K.D. yönetimindeki 38 GK 287 plakalı Renault marka otomobil ile K.G. kontrolündeki 38 NL 283 plakalı Renault marka otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle ilçe girişinde çarpıştı. Çarpışma sonucu 38 NL 283 plakalı otomobil boş araziye savrularak ters döndü. Kazada sürücüler ile N.K., H.E.K., B.N.K., E.D., Y.D. ve E.K. yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.