Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

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Hüsnü Ümit AVCIUğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) SİVAS'ta, 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücüler dahil 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, SivasErzincan yolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Mehmet Akıncı (42) yönetimindeki 34 ACV 293 plakalı otomobil ile Ali Irmak'ın (55) kullandığı 34 AK 4319 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Ayşe Irmak, Şerif Mert Atakul, Kevser Çiçek ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar, Sivas Belediyesi itfaiye ekibinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından 6 yaralı, ambulanslarla Numune Hastanesi ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCIUğur YİĞİT

2020-08-06 17:14:47



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