Keçi gibi tırmandı, zor olanı başardı Sivas’ta dağ keçilerini görüntüleyebilmek için adeta keçi gibi dağa tırmanan yaban hayatı fotoğrafçısı Mustafa Aslan, günden güne sayıları azalan dağ keçilerini görüntülemeyi başardı

Sivas’ta dağ keçilerini görüntüleyebilmek için adeta keçi gibi dağa tırmanan yaban hayatı fotoğrafçısı Mustafa Aslan, günden güne sayıları azalan dağ keçilerini görüntülemeyi başardı.

Sivas kent merkezinde yaşayan yaban hayatı fotoğrafçısı Mustafa Aslan, doğada her geçen gün sayıları azalan dağ keçilerini görüntülemeyi başardı. Keçilerini görüntülemek için Sivas’ın kuzeyinde bir bölgede adeta keçi gibi dağa tırmanan Aslan, yaklaşık bir haftada dağ keçilerinin bir birinden güzel anlarını kayda aldı. Görüntülerde ise yavru bir dağ keçisinin annesinden süt emmesi ve bir dağ keçisinin iki ayaküstünde ağaçtan yiyecek yemesi dikkat çekti.

Yaban hayatı fotoğrafçısı Mustafa Aslan, kaçak avcılara yer göstermemek için konumu gizli tuttuğunu belirterek, “Geçen günlerde Sivas’ın kuzey doğusunda yaban keçilerini görüntüledim. Tam olarak yer vermiyorum avcılara yer göstermemek için. Türkiye’de yaban hayatı her geçen gün daha da kötüye gidiyor, daha fazla kayıp veriyor. Devletin aslında kaçak avcılara karşı mücadelesi var ama bu önlemlerin artırılması lazım. Bu hayvanların daha fazla korunmaya ihtiyacı var, sayıları zaten fazla değil bu önlemlerin artırılarak bu hayvanların sayısının artırılması hedeflenmesi gerekiyor, bunun için çalışmalar yapılması gerekiyor“ dedi.



Görüntüleyebilmek için 1 hafta boyunca iz sürdü

Yaban keçilerini görüntülemek için 1 hafta boyunca iz sürdüğünü ve çekimin 12 saatini aldığını belirten yaban hayatı fotoğrafçısı Aslan, “Yaban keçilerini görüntülemek yaklaşık bir hafta zamanımı aldı, fazlasıyla yol yürüdüm, bir çekim yaklaşık 12 saatimi alıyor, güneş altında oldukça zor bir şey. Keçiler oldukça iyi tırmanıcılar keçilerin peşinden bende tırmandım dağlara, tırmanmak zaten zor inmesi daha da zordu ama elde ettiğim görüntüleri görünce her şeye değdi diyebilirim” dedi.

