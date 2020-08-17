Divriği'de çocuk parkları, 3 hafta kapatıldı

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Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Divriği ilçesinde, koronavirüs vaka sayısındaki artış nedenyle çocuk parkları, 3 hafta süreyle kapatıldı.

Divriğ Kaymakamı Mehmet Bek, ilçede koronavirüs vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle ilgili kurum amirleri ve muhtarlarla toplantı yaptı. Toplantıda, çocuk parklarının 3 hafta süreyle kapatılmasına karar verildi. Cenaze ve düğünlerde yemek verilmesi ile taziyelerin de yasaklandığı toplantıda, mahalle muhtarlarlarının, her gün 25 haneyi ziyaret ederek, koronavirüs vakalarıyla ilgili uyarılarda bulunması kararlaştırıldı. DHA-Genel Türkiye-Sivas / Divriği Uğur YİĞİT

2020-08-17 15:46:56



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