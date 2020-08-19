Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

DG Sivasspor, 20202021 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bugün öğlen yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kırmızıbeyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına kampın beşinci gününde Bolu'nun Gerede ilçesindeki bir otelde öğlen saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla devam etti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde saat 11.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.
Kamp yaptıkları otelin sahasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise minyatür kale maç ve yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Sivasspor akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.