Sivas'ta karantinaya uymayanlar KYK yurtlarında kalacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'ta karantinaya uymayanlar KYK yurtlarında kalacak

DHA

Sivas'ta karantinaya uymayanlar KYK yurtlarında kalacak


Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS Valisi Salih Ayhan, koronavirüs tedbirleri kapsamında testi pozitif olduğu halde karantinaya uymadığı tespit edilenlerin Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirileceğini, masraflarının da kendilerinden tahsil edileceğini söyledi.
İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde 'sağlık için hepimiz için' sloganı ile Sivas'ta da kapsamlı koronavirüs denetimi gerçekleştirildi. İl genelinde 974 personel ve 227 ekip ile yapılan denetimlerde maske ve sosyal mesafe uyarılarında bulunuldu. Sivas Valisi Salih Ayhan da Hikmet Işık Caddesi'ndeki esnafı ve otobüs duraklarını denetledi. Halk otobüslerini tek tek denetleyen Vali Ayhan, sosyal mesafe ve maske konusunda sürücü ve yolcuları uyardı. 
Denetim sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Ayhan, "Bugün biz de ilimizde en kapsamlı, en yoğun pandemi denetini gerçekleştiriyoruz. Sivasımızda bin 974 personel 227 ekiple şu an arkadaşlarımız sahada. Ek tedbirler aldık. Bu ek tedbirleri vatandaşa bildirmek hem de kurallara uyulmasını sağlamaktır. Özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Bu meseleye vatandaşımız sahip çıkmadığı zaman başarı olmamız mümkün değil. Biz de sahadayız, sürekli denetim halindeyiz. Sivas´ta genelde kurallarda uyulmasında iyi olduğunu söyleyebiliriz. Fakat toplu taşımada kafelerde lokantalar da düğünlerde bazen konvoyla oluyor, bunlarda arzu ettiğimiz seviyede değiliz" dedi.
'İZOLASYONA UYMAYANLAR KYK YURTLARINDA KARANTİNAYA ALINACAK'
Koronavirüs testi pozitif olduğu halde izolasyona uymayanların KYK yurtlarında kalacağını ve masraflarının da kendilerinden tahsil edileceğini açıklayan Vali Ayhan, "Yeni bir karar daha aldık. Dün kamuoyuna açıkladık. Pozitif vaka olup da evde izlenim kararı verilen vatandaşımız eğer bunu ihlal ederse, mutlak suretle para cezası verilecek. Ayrıca KYK´da arkadaşlarımız hazırlıklarını yaptılar. Orada bir bölüm ayırdık. Onların orada kalan sürelerini tamamlamasını sağlayacağız. Devletin yaptığı masraf, konaklama, yemek ve diğer giderler de kişinin kendisinden tahsis edilecek" diye konuştu. 
'6 AYDA 150 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ'
Kentteki koronavirüs istatistikleri hakkında da bilgi veren Vali Ayhan, "65 yaş vatandaşımız en riskli grup. Pandemi 12 Mart´ta başladı. Şu ana kadar da il genelinde Covid-19´dan yaklaşık olarak 150 vatandaşımız vefat etti. Yani 6 aylık süreç içerisinde. Genelde ölenlerin yaş ortalamasına baktığımızda sürekli biz istatistik analiz yapıyoruz. Doğru politika belirlemek için. Ölen vatandaşlarımızın ortalama 73 yaşında. Dolayısıyla bu kronik rahatsızlığı olan ve yaşı belirli seviyede olanlar daha fazla etkileniyorlar. Bizim yaptığımız analizlerde yüzde 36'sı ev hanımı, yüzde 16'sı emekli, yüzde 13'ü de çocuk. Yani neredeyse vakalarımızın yüzde 70'i üretmeyen bir kesim. Bunlar da sürekli hareketli. Hareketliliğin azalmasını özellikle istiyoruz. Geri kalan yüzde 30'sa; sağlık çalışanlarımız sürekli işin içinde, emniyet çalışanlarımız sahada onlar. Görevleri gereği olanlar. Sahada olan daha dikkatli oluyor. Çalışan daha dikkatli oluyor. Kamu görevlileri daha dikkatli oluyor. Çalıştıkları için. Ama çalışmayan, üretmeyen biraz rahat hareket ediyor" dedi.
'300 SAĞLIK ÇALIŞANI KORONAVİRÜSE YAKALANDI'
İl genelinde 300 sağlık çalışanının koronavirüse yakalandığını belirten Vali Ayhan, "Bizim 10 binin üzerinde sağlık çalışanlarımız var. Özel, kamu fark etmez, ilçeler ve il merkezi. 9 bin 800 yeni atamalarla 10 bini de geçti. 10 bin sağlık çalışanı içerisinde yaklaşık 300 civarında sağlık çalışanımız Covid oldu. Bunların içinde iyileşenler var. Bu da yaz hareketliliğinden kaynaklı, izne gidip gelenler. Bun rağmen sağlıkçılarımız fedakarca çalışıp en çok kendini koruyan grupların başında gelmekteler" ifadelerini kullandı.
Vatandaşlar ise, özellikle koronavirüs testi pozitif olduğu halde kurallara uymadan sokağa çıkıp hastalığı yayanlara yönelik, yurtta karantinaya alınacak olmaları uygulamasını yerinde ve faydalı bulduklarını dile getirdi.DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2020-09-10 12:15:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivas’ta 6 ay içerisinde 150 kişi korona virüsten hayatını kaybetti Pozitif vakaların yüzde 70’inin ise çalışmayan kesimin olması dikkat çekti
YEREL HABERLER Sivas’ta 6 ay içerisinde 150 kişi korona virüsten ...
Dev çekirgeyi üzümle beslediler Sivas’ta iki çiftçi arkadaş bahçede çalışırken buldukları dev çekirgeyi bir hafta boyunca üzümle besledi
YEREL HABERLER Dev çekirgeyi üzümle beslediler Sivas’ta iki çiftçi ...
Savaşçı, okullarda alınan tedbirleri yerinde inceledi Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Şarkışla ve Gemerek'te okulları ziyaret ederek yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde alınan tedbirleri yerinde inceledi.
YEREL HABERLER Savaşçı, okullarda alınan tedbirleri yerinde ...
Otomobil, beton mikserine çarptı: 2'si ağır, 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, beton mikserine çarptı: 2'si ağır, 4 yaralı
Lüks otomobil hurdaya döndü, 2’si ağır 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Lüks otomobil hurdaya döndü, 2’si ağır 4 kişi ...
Sivas’ta müzelere ziyaretçi akını Sivas’ta 2018 yılında müzeleri 23 bin 364 kişi ziyaret ederken 2019 yılında bu 378 bin 829 kişiye ulaştı.
YEREL HABERLER Sivas’ta müzelere ziyaretçi akını Sivas’ta 2018 ...
Sivasspor 17. kez korona testinden geçti
YEREL HABERLER Sivasspor 17. kez korona testinden geçti
Sivasspor’un yeni takım otobüsü hazır
YEREL HABERLER Sivasspor’un yeni takım otobüsü hazır
Kendi tasarladığı bisikletle, yollarda ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Kendi tasarladığı bisikletle, yollarda ilgi odağı ...
Sivas’ta karantina kurallarını ihlal edenler evine dönemeyecek
YEREL HABERLER Sivas’ta karantina kurallarını ihlal edenler evine ...
Hırsızlık şüphelisi 4 kişi jandarma ekiplerince yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi 4 kişi jandarma ekiplerince ...
Jandarmadan voltaj operasyonu Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çaldıkları 120 bin TL değerinde elektrik malzemesi ile kaçmaya çalışan 4 kişiyi suçüstü yakaladı
YEREL HABERLER Jandarmadan voltaj operasyonu Sivas İl Jandarma ...
Pandemi dolayısı ile perdelerini kapatmıştı, yeniden izleyici ile buluşuyor
YEREL HABERLER Pandemi dolayısı ile perdelerini kapatmıştı, yeniden ...
Sivas Belediyespor’da futbolcular sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Sivas Belediyespor’da futbolcular sağlık kontrolünden ...
Zatürre aşısı uyarısı Sivas Eczacılar Odası Başkanı Bahadır Eren, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin aile hekimleri aracılığı ile ücretsiz olarak yaptırabileceklerini belirterek yeterli aşının temini için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.
YEREL HABERLER Zatürre aşısı uyarısı Sivas Eczacılar Odası Başkanı ...
Sivas’ta hayvan hakları için çalışma Sivas Belediyesi ve HAYTAP işbirliği ile kentin birçok yerinde hayvan haklarına yönelik toplumun bilinçlenmesi için ilanlar yayınlandı
YEREL HABERLER Sivas’ta hayvan hakları için çalışma Sivas Belediyesi ...
Rıza Çalımbay: İki transfer daha yapacağız
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: İki transfer daha yapacağız
Çalımbay: “2 transfer daha yapacağız” Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “21 takımlı lig zor geçecek” “Alper Potuk ile ilgili ortada bir şey yok”
YEREL HABERLER Çalımbay: “2 transfer daha yapacağız” Sivasspor ...
Aç gözlü ayı güvenlik kamerasına yakalandı Sivas’ın Akıncılar ilçesine bağlı Göllüce köyünde Recep Keleş’e ait arılığa girip bal yiyen, kovanları tahrip eden aç gözlü ayı, bostana da girip onlarda kavun ve karpuzu ziyan etti
YEREL HABERLER Aç gözlü ayı güvenlik kamerasına yakalandı Sivas’ın ...
Haftanın iki günü kırmızı akan su kadar rivayet de dikkat çekiyor Sivas’ın Zara ilçesinde haftanın iki günü kırmızı akan su kadar, halk arasında inanılan suyla ilgili hikayede dikkat çekiyor
YEREL HABERLER Haftanın iki günü kırmızı akan su kadar rivayet de ...
Sivas'ta yılda 200 ton kavurma tüketiliyor
YEREL HABERLER Sivas'ta yılda 200 ton kavurma tüketiliyor
Cep telefonlarındaki 'Mavi' tehlike için uyarı
YEREL HABERLER Cep telefonlarındaki 'Mavi' tehlike için uyarı
Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı Araçta ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X