Sivas'ta karantinaya uymayanlar KYK yurtlarında kalacak



Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS Valisi Salih Ayhan, koronavirüs tedbirleri kapsamında testi pozitif olduğu halde karantinaya uymadığı tespit edilenlerin Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirileceğini, masraflarının da kendilerinden tahsil edileceğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde 'sağlık için hepimiz için' sloganı ile Sivas'ta da kapsamlı koronavirüs denetimi gerçekleştirildi. İl genelinde 974 personel ve 227 ekip ile yapılan denetimlerde maske ve sosyal mesafe uyarılarında bulunuldu. Sivas Valisi Salih Ayhan da Hikmet Işık Caddesi'ndeki esnafı ve otobüs duraklarını denetledi. Halk otobüslerini tek tek denetleyen Vali Ayhan, sosyal mesafe ve maske konusunda sürücü ve yolcuları uyardı.

Denetim sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Ayhan, "Bugün biz de ilimizde en kapsamlı, en yoğun pandemi denetini gerçekleştiriyoruz. Sivasımızda bin 974 personel 227 ekiple şu an arkadaşlarımız sahada. Ek tedbirler aldık. Bu ek tedbirleri vatandaşa bildirmek hem de kurallara uyulmasını sağlamaktır. Özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Bu meseleye vatandaşımız sahip çıkmadığı zaman başarı olmamız mümkün değil. Biz de sahadayız, sürekli denetim halindeyiz. Sivas´ta genelde kurallarda uyulmasında iyi olduğunu söyleyebiliriz. Fakat toplu taşımada kafelerde lokantalar da düğünlerde bazen konvoyla oluyor, bunlarda arzu ettiğimiz seviyede değiliz" dedi.

'İZOLASYONA UYMAYANLAR KYK YURTLARINDA KARANTİNAYA ALINACAK'

Koronavirüs testi pozitif olduğu halde izolasyona uymayanların KYK yurtlarında kalacağını ve masraflarının da kendilerinden tahsil edileceğini açıklayan Vali Ayhan, "Yeni bir karar daha aldık. Dün kamuoyuna açıkladık. Pozitif vaka olup da evde izlenim kararı verilen vatandaşımız eğer bunu ihlal ederse, mutlak suretle para cezası verilecek. Ayrıca KYK´da arkadaşlarımız hazırlıklarını yaptılar. Orada bir bölüm ayırdık. Onların orada kalan sürelerini tamamlamasını sağlayacağız. Devletin yaptığı masraf, konaklama, yemek ve diğer giderler de kişinin kendisinden tahsis edilecek" diye konuştu.

'6 AYDA 150 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ'

Kentteki koronavirüs istatistikleri hakkında da bilgi veren Vali Ayhan, "65 yaş vatandaşımız en riskli grup. Pandemi 12 Mart´ta başladı. Şu ana kadar da il genelinde Covid-19´dan yaklaşık olarak 150 vatandaşımız vefat etti. Yani 6 aylık süreç içerisinde. Genelde ölenlerin yaş ortalamasına baktığımızda sürekli biz istatistik analiz yapıyoruz. Doğru politika belirlemek için. Ölen vatandaşlarımızın ortalama 73 yaşında. Dolayısıyla bu kronik rahatsızlığı olan ve yaşı belirli seviyede olanlar daha fazla etkileniyorlar. Bizim yaptığımız analizlerde yüzde 36'sı ev hanımı, yüzde 16'sı emekli, yüzde 13'ü de çocuk. Yani neredeyse vakalarımızın yüzde 70'i üretmeyen bir kesim. Bunlar da sürekli hareketli. Hareketliliğin azalmasını özellikle istiyoruz. Geri kalan yüzde 30'sa; sağlık çalışanlarımız sürekli işin içinde, emniyet çalışanlarımız sahada onlar. Görevleri gereği olanlar. Sahada olan daha dikkatli oluyor. Çalışan daha dikkatli oluyor. Kamu görevlileri daha dikkatli oluyor. Çalıştıkları için. Ama çalışmayan, üretmeyen biraz rahat hareket ediyor" dedi.

'300 SAĞLIK ÇALIŞANI KORONAVİRÜSE YAKALANDI'

İl genelinde 300 sağlık çalışanının koronavirüse yakalandığını belirten Vali Ayhan, "Bizim 10 binin üzerinde sağlık çalışanlarımız var. Özel, kamu fark etmez, ilçeler ve il merkezi. 9 bin 800 yeni atamalarla 10 bini de geçti. 10 bin sağlık çalışanı içerisinde yaklaşık 300 civarında sağlık çalışanımız Covid oldu. Bunların içinde iyileşenler var. Bu da yaz hareketliliğinden kaynaklı, izne gidip gelenler. Bun rağmen sağlıkçılarımız fedakarca çalışıp en çok kendini koruyan grupların başında gelmekteler" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ise, özellikle koronavirüs testi pozitif olduğu halde kurallara uymadan sokağa çıkıp hastalığı yayanlara yönelik, yurtta karantinaya alınacak olmaları uygulamasını yerinde ve faydalı bulduklarını dile getirdi.DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2020-09-10 12:15:08



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