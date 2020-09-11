Sivasspor ile Alanyaspor 7. randevuda

Süper Lig’in ilk hafta maçında oynanacak DG Sivasspor ile Alanyaspor 7. kez rakip olacak. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda yarın saat 17.00’da oynanacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor ile Alanyaspor yarın oynanacak olan maçla birlikte 7. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 6 mücadelede Sivasspor’un 2 kez Alanyaspor’a karşı üstünlüğü bulunurken, turuncuyeşillilerin de 1 galibiyeti bulunuyor. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmalarda taraftarlar 12 kez gol sevinci yaşadı. Yiğidolar rakip fileleri 6 kez havalandırırken, kalesinde ise 6 gol gördü.



Sivasspor’da iki eksik!

Sivasspor’un Alanyaspor ile oynayacağı maçta iki eksik oyuncu bulunuyor. Kırmızıbeyazlılarda sakatlıkları bulunan Aaron Appindangoye ve Serhiy Rybalka, Alanyaspor karşısında görev yapamayacak.



Yiğidolar iki sezondur galibiyetle başlıyor

Sivasspor, iki sezondur Süper Lig’e iç saha galibiyetleriyle başlıyor. 20182019 sezonuna 10’lık Alanyaspor galibiyetiyle başlayan Yiğidolar, 20192020 sezonuna ise Beşiktaş'ı 30’lık skorla mağlup etmişti. Kırmızıbeyazlı ekip bu iki karşılaşmada da gol yemedi.



Sahasında Alanya’ya yenilmiyor

Yiğidolar, Süper Lig tarihinde Alanyaspor’u konuk ettiği 3 maçı da kaybetmedi. Bu maçlardan 2 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan kırmızıbeyazlı ekip, turuncuyeşillilerle oynadığı son iki karşılaşmayı gol yemeden kazandı.

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