Yıldızeli’nde iki köyde Covid-19 karantinası sona erdi Sivas'ın Yıldız ilçesinde iki köyde uygulanan Covid-19 karantinası sona erdi.

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Sivas'ın Yıldız ilçesinde iki köyde uygulanan Covid19 karantinası sona erdi.

Yıldızeli ilçesine bağlı Çöte ve Aşağı Subaşı köylerinde uygulanan Covid19 karantinası sona erdi.

Konuyla ilgili Sivas Valiliğinden yapılan sosyal medya paylaşımında, “İlimiz Yıldız ilçesi Çöte ve Aşağı Subaşı köylerinde uygulanan Karantina sosyal izolasyon sağlandığından (14.09.2020) 23:59 itibariyle karantinanın kaldırılmasına karar verilmiştir “ ifadelerine yer verildi.

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