Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü: 0-0

İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi

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Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA) -

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Arda Kardeşler (xx), Mehmet Salih Mazlum (xx), Mehmet Ali Akkor (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa (xx)Erdoğan (xx), Camara (xxx), Caner (xx), Ziya (xx), Yasin (x) (Dk.66 Kayode x), Hakan (xx), Fayçal (xx (Dk.85 Felix), Ninga (x) (Dk.46 Cofie xx), Gradel (xx), Yatabare (xx) (Dk.76 Kone xx)

MKE ANKARAGÜCÜ: Friedrich (xx)Pinto (xx), Erdi (xx), Pazdan (xx), Kitsiou (xx), Adzic (xx) (Dk.62 Saba x), Paintsil (xxx) (Dk.79 Orkan x), Lukasik (xx), Alper (x) (Dk.62 Voca x), Diousse (xxx) (Dk.82 Atakan Rıdvan), Bolingi (xx) (Dk.78 Emre x)

SARI KARTLAR: Erdoğan (Demir Grup Sivasspor) - Adzic, Pazdan (MKE Ankaragücü)

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği karşılaşmada MKE Ankaragücü ile golsüz berabere kaldı.

12'nci dakikada Ankaragücü atağında soldan Pinto'nun içeriye ortasında uyun durumda bulunan Bolingi kafa vuruşunu yaptı, yakın mesafeden Samassa gole izin vermedi.

17'nci dakikada sağdan Erdoğan'ın sağdan ortaladığı topa arka direkte Ninga kafa vuruşunu yaptı, farklı şekilde dışarı gitti.

35'inci dakikada arta sahada Gradel topu kaptı, Yasin'e aktardı. Yasin'in kaleye göndermek istediği topu savunma araya girerek kornere çeldi.

71'inci dakikada soldan Gradel'in kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde Yatabare'nin kafa vuruşu üstten auta gitti.

84'üncü dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu Gradel kullandı, doğrudan kaleye gönderdi, top üstten auta gitti.

85'inci dakikada Kone'nin indirdiği topa ceza alanında Hakan sert vurdu, savunmadan döndü, devam eden atakta bir kez daha Hakan kaleyi denedi savunma kornere çeldi.

87'nci dakikada sağdan Erdoğan'ın kullandığı köşe vuruşunda, Ziya gelişine vurdu, yakın mesafeden Hakan dokundu, savunmada Emre topu çizgiden çıkardı.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2020-09-27 18:02:26



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