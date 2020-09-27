Sivasspor’da Kayode ilk resmi maçına çıktı

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Süper Lig’in üçüncü haftasında MKE Ankaragücü ile karşılaşan DG Sivasspor’da yeni transfer Olarenwaju Kayode kırmızıbeyazlı forma ile ilk resmi maçına çıktı.

Sivasspor, Süper Lig’in üçüncü haftasında sahasında Ankaragücü ile 00 berabere kaldı.

Mücadeleye yedekte başlayan 27 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Olarenwaju Kayode, kırmızıbeyazlı forma ile ilk resmi maçına çıktı. Kayode, maçın 66. dakikasında Yasin Öztekin’in yerine oyuna girdi.

Geçtiğimiz sezon Gaziantep FK’da başarılı bir performans gösteren futbolcu 10 gün önce Sivasspor’a transfer olmuştu.

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