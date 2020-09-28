Sivas'ta, çil kekliği avlayan 4 kişiye 23 bin lira ceza

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Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) SİVAS'ta avlanması yasak olan çil kekliği vuran 4 kişiye 23 bin lira para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında Şarkışla ve Yıldızeli ilçelerinde 23 avcıyı denetledi. Denetimlerde avlanması yasak 18 çil kekliği vuran 4 kişiye toplam 23 bin lira para cezası kesildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT

2020-09-28 11:23:16



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