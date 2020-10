Rıza Çalımbay: Hem kendimiz, hem ülkemiz için büyük savaş vereceğiz

SİVAS, (DHA)Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi grubunu değerlendirerek, "Türkiye'nin puanlara ihtiyacı var. Hem kendimiz hem de Türkiye için büyük savaş vereceğiz" dedi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi´nde yer alacakları grubu değerlendirdi.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'da eşleştikleri rakipleri Villareal, Karabağ ve Macabbi Tel-Aviv hakkında konuşan Çalımbay, "Her şeyden önce hayırlı olsun. Diğer gruplara bakarak bizim grubumuzun daha zayıf olduğunu söylüyorlar, öyle bir şey yok. Buradaki takımların hepsi çok kuvvetli takımlar. Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımlar da var. Bizim maçlarının hepsi zor olacak. Hem kendimiz için hem Türkiye için büyük savaş vereceğiz. Türkiye'nin puanlara ihtiyacı var. Bunu da biliyoruz. Biz kendimize güveniyoruz. Kadromuzu da ona göre yaptık. Sakatlık ve başka bir sıkıntı yaşamazsak bu gruplardan en iyi şekilde çıkacağız. Buna eminim" diye konuştu.

"BU ARA İYİ OLDU"

Yeni bir takım olduklarını belirten Çalımbay, hem bay haftası hem de milli takım arasını iyi değerlendireceklerini belirterek, "Bu ara bizim için mükemmel oldu. Sakat arkadaşlarımızın iyileşmesi, uyum sorunu yaşayan arkadaşlarımızın uyum sağlaması için bu ara iyi oldu. Bu arkadaşlarımız da hazır olduğu zaman daha iyi bir takım olacağız. Bu gruptan çıkmaya çalışacağız. Grubumuzdaki takımlar iyi takımlar. Maccabi Tel Aviv iyi bir takım her zaman şampiyonluğa oynar. Güçlü takımlarla oynayacağız. Bunun farkındayız. En iyisini yapmak için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"VAR'A GİTMİYORLAR"

Geçen hafta Ankaragücü ile oynadıkları maçta canlarının sıkıldığını belirten Çalımbay, sözlerine şöyle devam etti: "Demir Grup Sivasspor'un maçlarındaki pozisyonları neden görmemezlikten geliyorlar anlamıyorum. Maçta penaltı pozisyonumuz var. Yüzde 100 penaltı. VAR'a gitmiyorlar, televizyonda görünüyor. Maalesef hiçbiri VAR'a gitmiyor. Puanlarımız gidiyor. O golü atsak, belki biz maçı kazanacağız. Ondan sonra da böyle sıkıntılı şeyler yaşıyoruz. Her şeyden önce bunu çözmemiz gerekiyor. Sivasspor'un artık iyi bir lobisi olması gerekiyor. Bu tür haksızlıklar da tepkisini göstermesi gerekiyor. Gösterilmezse bu tür sıkıntılar yaşayacağız. Taraftarlar üzülüyor, biz üzülüyoruz, yönetim üzülüyor, herkes üzülüyor. Benim en çok üzüldüğüm şey kimse çıkıp bir şey söylemiyor. Kimse konuşmuyor, en çok buna üzülüyorum. Bizim ligde de Avrupa'da da iyi gitmemiz gerekiyor. Bize böyle haksızlıklar yapmasınlar. Bütün takımları aynı şekilde davranırsın. Diğer takımlar için saatlerce nasıl konuşuyorlarsa bizlere de zaman ayırsınlar. VAR'ı oraya koymuşlarsa en küçük pozisyonu göstersinler" dedi.

"ÇALIŞMALARIMIZ SIKI GEÇECEK"

Bay haftasını ve ardından da milli maç arasını çok iyi şekilde değerlendireceklerini söyleyen Çalımbay, "Çift antrenmanlarla devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta cumartesi günü de Ankaragücü ile bir hazırlık maçı yapacağız. Ankara'nın kurtuluş günü olduğu için. Ondan sonra da ligimize döneceğiz. Çalışmalarımız bayağı sıkı geçecek. Eksiği olan arkadaşlarımızı da iyi bir duruma getirmeye çalışacağız. Takımımız oynayacağımız ilk maça iyi bir şekilde sahaya çıkacak" şeklinde konuştu.

"TARAFTARLARIMIZLA GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ"

Taraftarların yokluğunu çok aradıklarını ifade eden Çalımbay, "Taraftarlarla oynayabilseydik şu maçları her şey daha farklı olacaktı. Haftaya taraftarlı başlama gibi bir düşünce var, olursa ondan da çok memnun olacağız. Taraftarlarımızla birlikte güzel işler yapacağız" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Rıza Çalımbay açıklamaDHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2020-10-02 17:37:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.