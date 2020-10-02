Sivasspor’dan Gençlerbirliği’ne geçmiş olsun mesajı

Kayseri'de tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlı, kız kardeşi ve yengesini de yaraladı

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Gençlerbirliği’ne yapılan korona virüs testi sonucunda iki futbolcu ve iki personelde pozitif vakaya rastlanılmasının ardından DG Sivasspor Kulübü geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Kırmızıbeyazlı kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Geçmiş olsun kırmızı kara. Sporcularınıza ve personelinize acil şifalar dileriz” denildi.

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