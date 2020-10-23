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Sular çekilince ortaya çıktı, görüntüsü tüyler ürpertiyor Sivas’ın Hafik ilçesinde bir köyün baraj suyu altında kalan mezarlığı sular çekilince ortaya çıktı, dua etmek için mezarlığa giden köy sakinleri ölen yakınlarının kemikleri ile karşılaştı

İHA

Sular çekilince ortaya çıktı, görüntüsü tüyler ürpertiyor Sivas’ın Hafik ilçesinde bir köyün baraj suyu altında kalan mezarlığı sular çekilince ortaya çıktı, dua etmek için mezarlığa giden köy sakinleri ölen yakınlarının kemikleri ile karşılaştı

Sivas’ın Hafik ilçesinde bir köyün baraj suyu altında kalan mezarlığı sular çekilince ortaya çıktı, dua etmek için mezarlığa giden köy sakinleri ise insan bedenine ait kemikleri görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.
Sivas’ın Hafik ilçesinde 2009 yılında inşası tamamlanan ve su toplamaya başlayan Pusat içme suyu ve sulama barajı Pusat köyünü ve Maden köyünün mezarlığını sular altında bıraktı. Altı ay gibi kısa bir sürede su tutmaya başlayan baraj Maden köyünün de mezarlığını adeta adaya dönüştürdü. Bu yıl tarım nedeniyle sulama yapılınca barajın suları oldukça çekildi. Hal böyle olunca uzun süredir suyun altında kalan mezarlarda gün yüzüne çıktı. Suyun uzun süredir mezarları aşındırmasıyla insan bedenine ait kemikler de ortaya çıktı. Uzun bir aradan sonra suların çekilmesiyle mezarlıkta yatan yakınlarına dua etmek için mezarlığa giden vatandaşlar ise insan bedenine ait kemikleri görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Tüyler ürperten kemiklerin ve kafataslarının görüntüleri bölge halkını tedirgin ediyor. Öte yandan suyun altında gözüken bazı mezarların görüntüsü ise dikkat çekiyor.

Sular çekildi, kemikler ortaya çıktı
Köy sakini Hasan Selvi, görüntüden rahatsız olduklarını ve yetkililerin kemikleri taşıyabilirlerse memnun olacaklarını belirterek, “Bu baraj 2008 yılında su tutmaya başladı. O günden bu yana pek aşırı sulama yoktu bu yıl aşırı çok olduğu için böyle bir görüntü ortaya çıktı. Burası barajın tam dolu halinde ada gibi gözüküyor ama maalesef şuan öyle değil orası mezarlık. Maden köyünün mezarlığıdır. O kemikler Maden köyünün eski mezarlığına ait rahmetli olanların kemikleri. Tabi önceden böyle bir şey yoktu. Dalgaların vurmasıyla su toprağı almış sonrasın taşlar yüzeyde kalmış ve böylelikle toprağı gittiği için insanların kemikleri yüzeye çıkmış. Su dolunca oraya gitme lüksümüz yok. Uzaktan dua ediyoruz. Sular çekildikçe de böyle bazen gelip atalarımıza dedelerimize dua ediyoruz. Durumun bu şekilde olmasından dolayı köylüler olarak gerçekten rahatsız oluyoruz. Yetkililer inşallah ilerde bu görüntülere çare bulurlarsa veya bu mezarlıkları kemikleri farklı bir bölgeye taşıyabilirlerse tüm köylüler olarak bu duruma seviniriz" ifadelerini kullandı.

“Sulama yapılınca mezarlık açığa çıktı”
Fuat Yıldız ise “2008 yılından barajın önü kapandı. Bu baraj 4 senede dolar denmişti. Baraj 6 ayda tamamen doldu. Dolunca mezarlık ada biçiminde suyun içinde görülür vaziyette kaldı. Bu yıl içinde de sulama yapıldı. Sulama yapılınca mezarlık açığa çıktı. Su toprağı alınca insan kemikleri ortaya çıktı" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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