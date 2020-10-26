Süper Lig: Sivasspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor, Rizespor'u konu ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Rizespor'un 10'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada Fajr'dan pası alan Gradel'in ceza sahası dışından şutunda top kaleci Gökhan'da kaldı.
4. dakikada savunmanın arkasında topla buluşan Fabricio Jesus, çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0 1
9. dakikada Robin Yalçın'ın yerden pasında ceza sahası içinde Kayode'nin şutu kalenin üstünden dışarı çıktı.
33. dakikada Barış Yardımcının sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşu kalenin üstünden auta gitti.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Mehmet Cem Hanoğlu
Sivasspor: Samassa xx, Isaac Cofıe xx, Max Gradel xx, Robin Yalçın xx, Yatabare xx, Barış Yardımcı xx, Hakan Arslan xx, Ziya Erdal xx, Fajr xx, Kayode xx, Caner Osmanpaşa xx
Yedekler: Muammer Yıldırım, Kone, Uğur Çiftçi, Claudemır, Yasin Öztekin, Jorge Felix, Samba Camara, Kubilay Şahin, Kerem Atakan Keskin
Teknik Direktör : Rıza Çalımbay
Rizespor: Gökhan Akkan xx, Abdullah Durak xx, Remy xx, Fabrıcıo Jesus xx, Fernando xx, Samudıo xx, Emir Dilaver xx, Darıo Meknjak xx, Morozıuk xx, Meriah xx
Yedekler: Tarık Çetin, Yasin Pehlivan, Kemal Rüzgar, İsmail Köybaşı,Selim Ay, Michalak, Dusan Jovancic, Skoda, Mithat Pala, Doğan Erdoğan
Teknik Direktör: Stjepan Tomas
Gol: Fabricio Jesus (dk. 4) (Rizespor)
Sarı kartlar: Morozıuk (Rizespor), Robin Yalçın (Sivasspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.