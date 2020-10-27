Sivasspor'da Maccabi Tel-Aviv hazırlıkları başladı



SİVAS, (DHA) -Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2'nci maçında perşembe günü İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 6'ncı hafta mücadelesinde 2-0'lık mağlubiyet aldığı Çaykur Rizespor maçının ardından çalışmalarına ara vermeden devam eden Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Maccabi Tel-Aviv karşılaşmasının hazırlıklarına kulüp tesislerinde başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Çaykur Rizespor maçında forma giyen sporcular yenileme çalışması yaparken, diğer sporcular ise ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Ardından top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, daha sonra koşu çalışmaları yaptı. İdman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi. Antrenmanda Samba Camara ve Casimir Ninga da yer aldı.

Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. Demir Grup Sivasspor ile Maccabi Tel-Aviv 29 Ekim Perşembe günü saat 20.55'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2020-10-27 14:18:44



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