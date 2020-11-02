Sivas’ta bir köy karantinaya alındı Sivas’ın Suşehri ilçesi Aksu köyü, Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

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Sivas’ın Suşehri ilçesi Aksu köyü, Covid19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Sivas Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid19 salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Suşehri ilçesi Aksu köyünün İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı bildirdi. Açıklamada, karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildi.

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