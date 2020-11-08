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Bir hastanın Covid-19 virüsü taşıdığı nasıl anlaşılır Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Neslihan Taş, bir kişinin Covid-19 virüsü taşıdığının üç farklı testle anlaşılabileceğini açıkladı

İHA

Bir hastanın Covid-19 virüsü taşıdığı nasıl anlaşılır Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Neslihan Taş, bir kişinin Covid-19 virüsü taşıdığının üç farklı testle anlaşılabileceğini açıkladı

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Neslihan Taş, bir kişinin Covid19 virüsü taşıdığının PCR testi, antikorantijen testi ve akciğer tomografisi ile anlaşılabileceğini açıkladı.
Medicana Sivas Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Neslihan Taş, bir kişinin Covid19 virüsü taşıdığının üç farklı testle anlaşılabileceğini ve bunların PCR testi, antikorantijen testi ve akciğer tomografisi olduğunu söyledi. PCR testi için burun ve boğazdan sürüntü örneği veya balgam örneği alındığını belirten Taş, “Virüsün varlığını ortaya koyan bir antijen testidir. PCR’ın pozitif olması, o anda o kişide virüsün olduğu anlamına gelir. PCR, öncesi veya sonrasını göstermez. Sonucu 1248 saat içerisinde belirlenir” dedi.
Taş, antikor antijen testini ise şu şekilde açıkladı:
“Antikor, bazı vücut hücrelerinin ürettiği bir savunma cevabıdır. Antikor kanda bulunur. Dolayısıyla tüm antikor testleri kanla yapılmak zorundadır. Mikroorganizmaya karşı üretilen cevabı tespit etmek için yapılır. Vücudun bir ön cevap, bir de geç cevap olmak üzere iki tip cevabı vardır.”

"Erken sonuç almak mümkün"
İki tür antikor testi bulunduğunu belirten Taş, bunlardan ilkini erken sonuç alınan İmmunoglobulin M testi, ikincisini ise geç sonuç alına İmmunoglobulin G testi olarak açıkladı. Taş, “Erken cevapta İmmunoglobulin M ve İmmunoglobulin G de cevaptır. Bu test her ikisini de çıkartır. Şucanda Türkiye’de iki tip test vardır. Biri kart test dediğimiz hızlı testtir. Bu test 2 saat içinde neticeyi gösterir. Bu test kişinin parmak ucundan veya damarından alınan bir miktar kan test kitinde yer alan bir alana yerleştirilir, o kart test paneli içinde bulunan kimyasallar sonucunda hiç çizgi oluşmayabilir ki bu testin sonucunun negatif olduğu anlamına gelir. İmmunoglobulin M kısmında çizgi oluşursa kişide İmmunoglobulin M tipi antikor olduğu anlamına gelir. Bu kişide erken yanıt oluşmuş demektir. İmmunoglobulin G bandında çizgi oluşursa kişide İmmunoglobulin G tipi antikor var anlamına gelir. Bu kişide geç yanıt oluşmuş demektir” dedi.

İmmunoglobulin M kesin sonuç
Taş, İmmunoglobulin M testinin pozitif çıkmasının Covid19 anlamına geldiğini ifade ederek, “Kişi o anda hastadır demektir. Yani erken cevap oluşturmuştur. O andaki durumuyla ilgili bu tespitte bulunduğumuz kişiye aynı anda PCR testi de yapılması gerekir. Eğer hem PCR pozitif hem İmmunoglobulin M pozitif ise kişi o anda hasta anlamına gelir. Eğer PCR negatif ancak İmmunoglobulin M pozitif ise kişi yakın zamanda korona virüs geçiriyor demektir" ifadelerini kullandı.

"İmmunoglobulin G bağışıklık demek"
Taş, İmmunoglobulin G’nin tek başına pozitif çıkmasının kişinin eskiden korona virüs geçirmiş dolduğu anlamına geldiğini belirterek, “Yani kişi bağışık kazanmıştır. Eğer PCR negatif, İmmunoglobulin G pozitif ise kişide mikrop yok ama eskiden geçirdiği için kişi bağışıktır. Hem İmmunoglobulin M hem de İmmunoglobulin G pozitif ise o zaman da kişi 14 gün içinde veya 3 hafta içinde korona virüs geçirmiş demektir” diye konuştu.

PCR testi ve antikor testi nerelerde yapılabilir
PCR testi ve antikor testinin ancak Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı, referans laboratuvar olarak kabul ettiği ve kendi sitesinde de bu laboratuvar isimlerini açıkladığı yerlerde yapılabileceğini belerten Taş, “Başka hiçbir yerde PCR çalışması yapılamıyor. Medicana Sivas Hastanesi olarak bu tetkikleri çalışabiliyoruz” ifadelerine yer verdi.

"En hızlı sonucu akciğer tomografisi veriyor"
Taş, Covid19 testleri arasında en hızlı sonucu akciğer tomografisinin verdiğinin altını çizerek şunları kaydetti:
“Bilindiği üzere korona virüs en çok akciğerlerde tutulum yapıyor. Bunu saptamanın en hızlı yolu akciğer tomografi ile akciğerleri görüntülemektir. Kimi hastalarda semptomlar var fakat PCR negatif ise akciğer tutulumunu gözlemek için tomografiye başvurulur. Eğer tutulum görüntüsü var ise tedavi protokolü uygulanır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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