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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Demir Grup Sivasspor - Galatasaray: 1-2

DHA

Demir Grup Sivasspor - Galatasaray: 1-2


Eraydın AYTEKİN / SİVAS (DHA)STAT: Yeni 4 Eylül
HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen (x), Kemal Yılmaz (x), Ceyhun Sesigüzel (x)
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa (x) Goiano (x), Caner (xx), Camara (x), Uğur (xx), Robin Yalçın (xx), Fayçal Fajr (x) (Dk. 68 Yasin x), Hakan (x) (Dk. 55 Ninga xx), Gradel (xx), Yatabare (x) (Dk. 68 Claudemir xx), Kayode (xx) (Dk. 56 Kone x)
GALATASARAY: Okan (xxx) Elabdellaoui (xx), Marcao (xx), Luyindama (xxx), Emre Taşdemir (xx), Taylan (xxx), Emre Kılınç (xx) (Dk. 89 Emre Akbaba), Feghouli (xx) (Dk. 81 Etebo), Belhanda (xxx), (Dk. 81 Ömer), Arda Turan (xxx) (Dk. 90 Oğulcan), Babel (xx) (Dk. 81 Diagne)
GOLLER: Dk. 77 Caner (Demir Grup Sivasspor) Dk. 19 Belhanda, Dk. 48 Arda Turan (Galatasaray)
SARI KARTLAR: Yatabare, Goiano, Hakan, Samassa, Caner (Demir Grup Sivasspor) Taylan, Babel, Okan (Galatasaray)Süper Lig'in 8'inci haftasının kapanış karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Galatasaray ligdeki puanını 16'ya çıkarırken, Demir Grup Sivasspor 8 puanda kaldı.2'nci dakikada sağ kanattan Yatabare'nin ceza alanına gönderdiği topa Hakan kafa vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
14'üncü dakikada sağ kanattan Elabdellaoui'nin ortasında ceza alanında Arda Turan yükseldi, kafa vuruşunu yaptı, top üstten dışarı gitti.
19'uncu dakikada sol kanattan Emre Kılınç ceza alanına girdi, pasını Feghouli'ye aktardı. Bu oyuncu, topu uygun durumdaki Belhanda'ya bıraktı. Belhanda'nın yerden vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
25'inci dakikada sol kanattan Babel ceza alanına girdi, vuruşunda kaleciden dönen topu kale önündeki Emre Kılınç'a bıraktı. Bu oyuncunun yakın mesafeden şutu üstten auta gitti.
36'ncı dakikada sağ kanatta topla buluşan Feghouli'nin sol ayağı ile sert şutunu kaleci Samassa güçlükle kornere çeldi.
41'inci dakikada Gradel sol kanattan ortaladı, savunmanın uzaklaştırmak istediği top Faycal'ın önünde kaldı. Onun yerden sert vuruşunu kaleci Okan yatarak kontrol etti.
42'nci dakikada Kayode ceza alanında yerde kaldı, Sivassporlular penaltı bekledi. Hakem Abdulkadir Bitigen, pozisyonun devamında VAR uyarısı ile pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Fayçal'ın sert şutunda top üst direkten oyun alanına döndü.
48'inci dakikada Belhanda'nın ara pasında ceza alanında topla buluşan Arda Turan kaleciyle karşı karşıya pozisyonda, plase bir vuruşla topu ağlara göndererek farkı 2'ye çıkardı: 0-2.
50'nci dakikada sol kanattan hareketlenen Emre Taşdemir'in ceza alanına ortasına Belhanda gelişine vurdu, top yandan auta gitti.
56'ncı dakikada savunmanın arkasına sarkan Emre Kılınç, Samassa ile karşı karşıya kaldı. Ceza alanı dışındaki pozisyonda Emre Kılınç, Samassa'nın müdahalesi ile yerde kalınca, hakem serbest vuruş kararı verdi.
70'inci dakikada Gradel'in pasında önünü boşaltan Claudemir'in plase vuruşunda kaleci Okan köşede topa sahip oldu.
71'inci dakikada ceza alanı dışından Gradel'in sert şutunu kaleci Okan kornere çeldi. 
76'ncı dakikada Kone'nin pasıyla ceza alanına yaklaşan Gradel'in şutu, savunmadan sekip kornere çıktı.
77'nci dakikada köşe vuruşu sonrası ceza alanında savunmanın uzaklaştıramadığı topu Uğur soldan ceza alanına gönderdi. Ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Caner yerden vurdu, kalecinin müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 1-2.
79'uncu dakikada Yasin'in ceza alanı dışından sert vuruşunu kaleci Okan, son anda köşeden kornere çeldi. 
87'nci dakikada soldan Uğur ortaladı, Kone yükseldi, beraber yükselen kaleci Okan topu yumrukladı.
Karşılaşma Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN
2020-11-08 21:11:11

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