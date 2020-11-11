12 olayda14 işlem Sivas’ta 12 olayla ilgili olarak 14 kişi hakkında adli işlem yapıldı

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Sivas’ta 12 olayla ilgili olarak 14 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Sivas’ta İl Jandarma Komutanlığı ekiple son beş günde sorumluluk sahalarında 12ayrı asayiş olayına müdahale etti. 1 kilo100 gram esrar maddesi, 500 paket gümrük kaçağı sigara ve kaçak kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi. 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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