Gemerek'te kadın girişimciler kooperatifleşti

Sivas'ın Gemerek ilçesinde kurulan Gemerek Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ilk toplantısını Gemerek Ziraat Odası Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirdi.

Toplantıda, Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yavuz Selim Akçale, Ticaret Uzmanları Halil Burak Şahin, Ferhat Dağ’ın katıldığı toplantıda Gemerekli kadınlara kooperatif altında hangi hizmetlerin yapılabileceği, ev bütçelerine nasıl katkı sağlanacağı gibi konular anlatıldı. Farklı il ve ilçelerde daha önce kurulan kadın kooperatiflerinin faaliyetlerinin de anlatıldığı toplantıda sine vizyon gösterisiyle görsel olarak yapılan faaliyetler de anlatıldı. Gemerek Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Aslı Öztoprak, yaptığı açıklamada; “Gemerekli kadınlar olarak ailemize ekonomik olarak katkı sağlayacak bir kooperatifi Sivas Valimiz Sayın Salih Ayhan’ın öncülüğünde kurmuş bulunmaktayız. Kadınlar artık aile ekonomilerine daha fazla katkıda bulunacaklar. Ürettikleri el emekleri, göz nurları ürünleri hem daha kolay hem de değerini pazarlayabilecekler. Böylesine bir hizmete vesile olduğumuz için gerçekten çok onurlu ve gururluyuz. İnşallah önümüzdeki günlerde faaliyetlerimizle sık sık adımızdan söz ettireceğiz. İlçemizde ki tüm kadınları kooperatifimizde görmek istiyoruz. Kapılarımız tüm kadın girişimcilerimize sonuna kadar açık” dedi.

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