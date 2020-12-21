Doğum sancısı tarih oluyor Kadın Hastalıları ve Doğum Uzmanı Kerime Nazlı Salihoğlu, “Mobil ağrısız doğum” yöntemi ile sancısız doğumun mümkün olduğunu söyledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğum sancısı tarih oluyor Kadın Hastalıları ve Doğum Uzmanı Kerime Nazlı Salihoğlu, “Mobil ağrısız doğum” yöntemi ile sancısız doğumun mümkün olduğunu söyledi

İHA

Doğum sancısı tarih oluyor Kadın Hastalıları ve Doğum Uzmanı Kerime Nazlı Salihoğlu, “Mobil ağrısız doğum” yöntemi ile sancısız doğumun mümkün olduğunu söyledi

Kadın Hastalıları ve Doğum Uzmanı Kerime Nazlı Salihoğlu, “Mobil ağrısız doğum” yöntemi ile sancısız doğumun mümkün olduğunu söyledi.
Medicana Sivas Hastanesi Kadın Hastalıları ve Doğum Uzmanı Kerime Nazlı Salihoğlu, ayaklarda uyuşukluk veya ağırlık hissi olmaksızın doğum sancısını yok etmenin mümkün olduğunu belirterek "Diğer bir ifadeyle 'Mobil ağrısız doğum' mümkündür. Uygulamadan sonra yürüyebilirsiniz. Epidural analjezi sizi sersemletmez, hasta hissettirmez, ayrıca bağırsak hareketlerini durdurmaz, gaz çıkarımını engellemez. Hem psikolojik rahatlama, hem de kas spazmının çözülmesiyle normal doğum şansınızı artırır. Doğum stresinizin çoğunu giderir, kaslarda gevşeme ve rahatlama sağlar. Sancıları ağrı olarak değil, basınç ve kasılma olarak hissedersiniz. Çıkım esnasında kasılmalara eşzamanlı ıkınarak doğuma katılabilir, doğumunuzu çabuklaştırabilirsiniz. Doğum sonrası yorgun, bitkin olmadığınız için bebeğinizi çok daha çabuk kucağınıza alır, hemen besleyebilirsiniz" dedi.
Doğumun yaşam boyu görülebilecek en ağrılı durumlardan birisi olduğunu vurgulayan Salihoğlu, "Doğum sancısı annenin gereksiz yere acı çekmesine ve fizyolojik stres oluşturmasının yanında annenin yorgun düşmesine de neden olur. O yüzden son yıllarda doğum ve çıkım için belden uyuşturmalı ağrı kesici tekniklerinin kullanımı çok yaygınlaşmıştır" şeklinde konuştu.

'Ağrısız Doğum Nasıl Uygulanır'
Bel bölgesindeki duramater zarı etrafına ağrı kesici ilaçların enjeksiyonu ile gerçekleştirilebileceğini belirten Salihoğlu, "Anne adayı baskıyı, dokunmayı hisseder, hatta kalkıp yürüyebilir ama ağrıyı hissetmez. Normal doğum için gerekli olan doğum sancısı, kasılmalar vardır ama rahatsız etmez. İşlem üç aşamada gerçekleşir. Birinci aşamada annenin sırtında uygulama yapılacak bölge, antiseptik bir sıvı ile silinir ve steril örtüyle örtülür. Bu enfeksiyonu önlemek içindir. İkinci aşamada cilt ve cilt altı çok ince bir iğne ile uyuşturulur. Üçüncü aşamada ise epidural sahaya ucu künt bir iğne yardımıyla kateter yerleştirilir ve ilaç verilir. Özellikle bu aşamada annenin birkaç dakika kıpırdamadan durması çok önemlidir. Kateter yumuşak bir maddeden yapılmış, incecik bir sondacıktır. İlk yapılan ilacın etkisi geçince ilave ilaç yapılabilmesi için yerleştirilir. Kateterin dışarıda kalan kısmı alerji yapmayan özel flasterle omuza kadar yapıştırılır. Buradan ihtiyaç duyuldukça ara ara ilaç verilebildiği gibi önceden programlanmış otomatik pompalarla sürekli belirli doz ilaçta verilebilir. Anne adayı ihtiyaç hissettiğinde bu pompaya bağlı bir düğmeye basarak kendiye ek doz yapabilir. Buna Hasta Kontrollü Analjezi (PCA) denir. Bu kateter, doğumdan sonra annenin ağrısı kalmayınca hiç can yanmadan kolayca çıkarılır. Epidural anestezinin normal doğumda uygulanmasındaki amaç sadece ağrıyı gidermek olduğundan, epidural aralığa sezaryen ameliyatlarına göre daha az dozlarda lokal anestezik ile birlikte güçlü ağrı kesiciler de verilir. Bu sayede motor kayıp olmayacağından anne adayı ağrı duymadığı halde dokunmaları hissedebilir ve bacaklarını oynatabilir" diye konuştu.
Salihoğlu, kanama bozukluğu olanlarda uygulama bölgesinde enfeksiyon veya yanık varlığında, pıhtılaşmayı önleyici tedavi alanlarda anne adayının uygulamaya onay vermemesi durumlarında ağrısız doğumun uygulanamayacağını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırağı güzel görüntüler oluşturdu Sivas’ta termometreler sıfırın altında 5 dereceyi gösterirken etrafı beyaza bürüyen kırağı ise güzel görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Kırağı güzel görüntüler oluşturdu Sivas’ta ...
Jeotermal suyla ısıtılan cam seraya 120 bin domates fidesi dikildi
YEREL HABERLER Jeotermal suyla ısıtılan cam seraya 120 bin domates ...
Sivas'taki Altınkale, kar ile 'kardeşi' Pamukkale'yi andırdı
YEREL HABERLER Sivas'taki Altınkale, kar ile 'kardeşi' Pamukkale'yi ...
Sivasspor, Konya’ya geldi
YEREL HABERLER Sivasspor, Konya’ya geldi
Sibirya soğuklarında domates üretilecek Sivas’ta jeotermal enerji ile dondurucu soğuklarda bile domates üretilecek
YEREL HABERLER Sibirya soğuklarında domates üretilecek Sivas’ta ...
Sivasspor, Konya maçına hazır
YEREL HABERLER Sivasspor, Konya maçına hazır
Sivas'ta sis ve kırağı
YEREL HABERLER Sivas'ta sis ve kırağı
Rıza Çalımbay: “Çıkış yapmamız gerekiyor” Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay: “Çok zorluklar yaşadık” “Hedefimiz 3 puan”
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: “Çıkış yapmamız gerekiyor” Sivasspor ...
Rıza Çalımbay: Galibiyetten başka bir şey düşünmüyoruz
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: Galibiyetten başka bir şey ...
Ürküten görüntü, sular çekildi mezarlık ortaya çıktı Sivas'ta 4 Eylül Barajı'nda suların çekilmesi ile köyün eski mezarlığı da gün yüzüne çıktı
YEREL HABERLER Ürküten görüntü, sular çekildi mezarlık ortaya ...
Sivas'ta yoğun kırağı Sivas’ta dondurucu soğuk ve yoğun sis nedeniyle oluşan kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Sivas'ta yoğun kırağı Sivas’ta dondurucu soğuk ve ...
Misli.com 2. Lig: Sivas Belediyespor: 4 - Bayburt Özel İdarespor: 0
YEREL HABERLER Misli.com 2. Lig: Sivas Belediyespor: 4 - Bayburt ...
Sivasspor, Konyaspor maçına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Sivasspor, Konyaspor maçına hazırlanıyor
Demir Grup Sivasspor, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor, İttifak Holding Konyaspor ...
Sivas'ta sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Sivas'ta sokak hayvanları unutulmadı
Sivas’ta sokak hayvanları unutulmadı Sivas Valisi Salih Ayhan, düzenlenen programla kısıtlama sürecinde yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı.
YEREL HABERLER Sivas’ta sokak hayvanları unutulmadı Sivas Valisi ...
Freni boşalan kamyon devrildi
YEREL HABERLER Freni boşalan kamyon devrildi
Freni boşalan kamyon devrildi
YEREL HABERLER Freni boşalan kamyon devrildi
Öğretmeler okul duvarlarına renk kattı Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde bir grup öğretmen görev yaptıkları okulu daha renkli bir görünüm kazandırmak için boş duvarlara resimler çizip boyadılar
YEREL HABERLER Öğretmeler okul duvarlarına renk kattı Sivas’ın ...
Sivas'ın ayazına karşı kaldırımda soba kurdu Sivas’ta soğuk havada açık alanda çalışan bir esnaf, çözümü kaldırım üzerine soba kurmakta buldu
YEREL HABERLER Sivas'ın ayazına karşı kaldırımda soba kurdu Sivas’ta ...
Sivas’ın zenginlikleri “Sultan Şehrin Şifreleri”nde anlatıldı Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanarak basımı tamamlanan "Sultan Şehrin Şifreleri" kitabı yayımlandı. Kitapta Sivas’ın tarihi ve kültürel zenginlikleri anlatıldı.
YEREL HABERLER Sivas’ın zenginlikleri “Sultan Şehrin Şifreleri”nde ...
Sivas'ta itfaiye, 2020'de 381 can kurtardı
YEREL HABERLER Sivas'ta itfaiye, 2020'de 381 can kurtardı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X